जब आखिरी ओवर में 'लाला' ने मैच बदल डाला, विराट की कप्तानी पर उठे सवाल, अश्विन भी नहीं टाल सके थे हार

IND vs PAK Asia Cup Last Over Match Decider Match: पाकिस्तान के खिलाफ मिली इस हार के बाद विराट कोहली की आखिरी ओवर में स्पिनर को गेंद देने की रणनीति पर सवाल उठे थे.

जब आखिरी ओवर में 'लाला' ने मैच बदल डाला, विराट की कप्तानी पर उठे सवाल, अश्विन भी नहीं टाल सके थे हार
  • 2014 के मीरपुर मैच में पाकिस्तान ने भारत को एक विकेट से हराकर यादगार जीत हासिल की थी
  • उस मैच में शाहिद अफरीदी ने अंतिम ओवर में दो छक्के मारकर पाकिस्तान की जीत पक्की की थी
  • भारत-पाकिस्तान के बीच कुल 19 एशिया कप मैचों में भारत ने 10 और पाकिस्तान ने 6 मैच जीते हैं
IND vs PAK Asia Cup Last Over Match Decider Match: एशिया कप के इतिहास में भारत और पाकिस्तान की टक्कर हमेशा से क्रिकेट फैन्स के लिए सबसे बड़ा आकर्षण रही है. दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबले सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं बल्कि रोमांच से भरे पल होते हैं. एशिया कप (Asia Cup 2025) नौ से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में आयोजित किया जाएगा. और उनके एशिया कप के आयोजन की तारीखों के ऐलान के बाद ही टूर्नामेंट में भारत के कार्यक्रम की भी पुष्टि हो गई है. शुरुआती कार्यक्रम के अनुसार भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK Asia Cup 2025) के बीच ग्रुप चरण मैच रविवार (14 सितंबर) को दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में होगा.

भारत और पाकिस्तान की टीमें एक ही ग्रुप में है और शेड्यूल की सबसे अहम बात यह है कि अगर संयोग बना, तो दोनों पड़ोसी देश एक नहीं, बल्कि टूर्नामेंट में  तीन बार एक-दूसरे से भिड़ सकते हैं. 14 सितंबर के बाद 21 सितंबर को सुपर-4 में भी फैंस को फिर से एक और टक्कर देखने को मिल सकती है.

शिखर धवन और कप्तान कोहली का नहीं चला था बल्ला

तारीख 2 मार्च 2014 को मीरपुर (ढाका) में खेले गए एशिया कप के हाई-वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 1 विकेट से हराकर यादगार जीत दर्ज की. इस मैच में भारतीय टीम की कप्तानी विराट कोहली के हाथों में थी. इस मुकाबले में टॉस जीतकर पाकिस्तान के कप्तान मिस्बाह-उल-हक ने भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. रोहित शर्मा ने ओपनिंग करते हुए इस मुकाबले में 56 रनों की पारी खेली थी लेकिन टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही. शिखर धवन 8 रन पर मोहम्मद हफीज का शिकार बने. फिर कप्तान कोहली 5 और अजिंक्य रहाणे 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इस बीच में अंबाती रायडू ने 62 रन और रवींद्र जडेजा ने नाबाद 52 रन की अर्धशतकीय पारी खेलकर भारत के स्कोर को 50 ओवर में 8 विकेट पर 245 रन तक पहुंचाया.

शर्जील खान और अहमद शहजाद ने दी तेज शुरुआत

लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाक टीम को शर्जील खान और अहमद शहजाद ने तेज शुरुआत दी. मोहम्मद हफीज (75) और शोएब मकसूद ने 87 रन की अहम साझेदारी कर मैच पाकिस्तान के तरफ मोड़ दिया. आखिरी ओवर में पाकिस्तान को 9 रन की जरूरत थी और गेंदबाजी कर रहे थे रविचंद्रन अश्विन.

शाहिद अफरीदी ने अश्विन के खिलाफ दो गेंदों पर लगाए थे दो छक्के

शाहिद अफरीदी ने लगातार दो गेंदों पर दो छक्के जड़कर पाकिस्तान को 1 विकेट से जीत दिला दी. अफरीदी के 18 गेंदों पर नाबाद 34 रन मैच का टर्निंग प्वाइंट साबित हुए. इस हार के बाद विराट कोहली की आखिरी ओवर में स्पिनर को गेंद देने की रणनीति पर सवाल उठे.

भारत-पाकिस्तान हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (IND vs PAK Asia Cup Head to Head Record)

 कुल मैच: 19
 भारत जीते: 10
 पाकिस्तान जीते: 6
 बिना नतीजा: 3

