IND vs PAK, Asia Cup Final: हार्दिक पांड्या के निशाने पर 'अनूठा शतक', पाकिस्तान के खिलाफ मैच में ये बड़ा रिकॉर्ड निशाने पर

Hardik Pandya Eye Big Record: भारत-पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप 2025 का खिताबी मैच खेला जाना है, जिसमें हार्दिक पांड्या के पास 'अनूठा शतक' जड़ने का 'गोल्डन चांस' होगा.

Hardik Pandya: हार्दिक पांड्या के निशाने पर 'अनूठा शतक
  • हार्दिक ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 98 विकेट लिए हैं और एशिया कप 2025 में 4 विकेट हासिल किए हैं.
  • अगर हार्दिक पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में 2 विकेट लेते हैं, तो 100 टी20 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बनेंगे.
  • टी20 क्रिकेट में 101 विकेट लेकर अर्शदीप सिंह एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने 100 से अधिक विकेट लिए हैं.
Hardik Pandya 100 T20I Wickets: भारत-पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप 2025 का खिताबी मैच खेला जाना है, जिसमें हार्दिक पांड्या के पास 'अनूठा शतक' जड़ने का 'गोल्डन चांस' होगा. हार्दिक पांड्या एशिया कप के इस संस्करण में 4 विकेट हासिल कर चुके हैं. इसी के साथ उन्होंने टी20 फॉर्मेट में अपने विकेटों की संख्या 98 तक पहुंचा दी है. बता दें, रविवार को दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में दोनों देशों के बीच खिताबी भिड़ंत होगी. एशिया कप के इतिहास में यह पहली बार है, जब फाइनल में दोनों देश आमने-सामने होंगे.

हार्दिक के निशाने पर 'अनूठा शतक'

हार्दिक पांड्या साल 2016 से अब तक भारत की ओर से 120 टी20 मुकाबले खेलते हुए 26.58 की औसत के साथ 98 विकेट हासिल कर चुके हैं. इस दौरान पांड्या ने 3 बार पारी में 4 या इससे अधिक विकेट हासिल किए. अगर पांड्या पाकिस्तान के खिलाफ खिताबी मैच में 2 विकेट निकाल लेते हैं, तो वह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय होंगे. 

फिलहाल, टी20 क्रिकेट में 'विकेटों के शतक' का रिकॉर्ड सिर्फ एक ही भारतीय खिलाड़ी के नाम है. अर्शदीप सिंह ने साल 2022 से अब तक 65 मुकाबलों में 18.76 की औसत के साथ 101 विकेट अपने नाम किए हैं. वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक टी20 विकेट झटकने वाले गेंदबाजों की बात करें, तो राशिद खान इस लिस्ट में शीर्ष पर मौजूद हैं, जिन्होंने 103 मुकाबलों में 13.93 की औसत के साथ 173 विकेट चटकाए.

पाक के खिलाफ हार्दिक का प्रदर्शन

टी20 अंतरराष्ट्रीय में भी हार्दिक ने पाकिस्तान के खिलाफ कमाल का प्रदर्शन किया है. टी20 अंतरराष्ट्रीय में पाक के खिलाफ 8 पारियों में हार्दिक ने 15 विकेट झटके हैं. टी20 में डॉट गेंद काफी मायनें रखती हैं और हार्दिक का पाकिस्तान के खिलाफ डॉट गेंद प्रतिशत 47.9 का है. वहीं हार्दिक का स्ट्राइक रेट इस दौरान 11.0 का रहा और औसत 14.6 का है. पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक की इकॉनमी 7.96 की है.

पिटने की हैट्रिक लगाएगा पाकिस्तान!

भारतीय टीम एशिया कप 2025 में लगातार 6 मुकाबले जीतकर फाइनल खेलने उतरेगी. वहीं, पाकिस्तानी टीम ने अब तक जिन 2 मुकाबलों को गंवाया, वो दोनों ही मैच भारत के खिलाफ खेले गए थे. 14 सितंबर को टीम इंडिया ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर पाकिस्तानी टीम को 7 विकेट से रौंदा था, जिसके बाद 21 सितंबर को टीम इंडिया ने पाकिस्तान के विरुद्ध 6 विकेट से जीत दर्ज की.

अब दोनों देश 28 सितंबर को इसी मैदान पर फाइनल मैच में आमने-सामने होंगे. फैंस का मानना है कि फाइनल में भी टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहेगा. भारत-पाकिस्तान के बीच टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में पहली बार फाइनल खेला जा रहा है.

Hardik Himanshu Pandya, Cricket, Asia Cup 2025, Pakistan
