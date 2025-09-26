अखरोट को पानी में भिगोकर खाने के क्या फायदे हैं? हर दिन 5–6 भीगे हुए Walnuts खाने से मिलेंगे कमाल के फायदे

Benefits of soaking walnuts: अखरोट को अक्सर ब्रेन फूड कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इसे रातभर पानी में भिगोकर खाया जाए तो इसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं? आयुर्वेद और आधुनिक रिसर्च दोनों ही मानते हैं कि भीगे हुए अखरोट न सिर्फ दिमाग को तेज़ बनाते हैं बल्कि दिल को हेल्दी रखने, पाचन सुधारने और स्किन-हेयर के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं. जानिए, रोज़ सुबह खाली पेट भीगे हुए अखरोट खाने से आपकी सेहत को कौन-कौन से चौंकाने वाले लाभ मिल सकते हैं.

भीगे अखरोट खाने के फायदे (soaked walnuts benefits in Hindi)

सुबह की हल्की रोशनी में अखरोट का हल्का नमकीन स्वाद आपके मुंह में फैलता है और जैसे ही आप इसे खाते हैं, लगता है जैसे शरीर और दिमाग दोनों को नया एनर्जी मिल गई हो. कई लोग जानते हैं कि अखरोट हेल्दी होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पानी में भिगोकर खाने से इसके फायदे दोगुने हो जाते हैं? यह आदत न सिर्फ सेहत के लिए वरदान है, बल्कि रोज़मर्रा की थकान और स्ट्रेस कम करने में भी मदद करती है.

अखरोट को भीगाने के फायदे (Benefits of soaking walnuts)

पाचन में सुधार: भीगे हुए अखरोट आसानी से पचते हैं और पेट को भारी नहीं करते.

दिमागी सेहत: ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर अखरोट दिमाग की कार्यक्षमता बढ़ाते हैं.

हड्डियों और जोड़ों के लिए लाभकारी: कैल्शियम और मैग्नीशियम की प्रचुरता हड्डियों को मजबूत करती है.

ऊर्जा बढ़ाए: सुबह खाली पेट 5–6 भीगे हुए अखरोट खाने से दिनभर एनर्जी बनी रहती है.

कैसे खाएं भीगे हुए अखरोट (How to eat soaked walnuts)

रातभर 5–6 अखरोट पानी में भिगो दें.

सुबह खाली पेट इन्हें चबाकर खाएं.

स्वाद के लिए आप हल्का शहद भी मिला सकते हैं.

हफ्ते में रोज़ाना 5–6 अखरोट का सेवन काफी है.

भीगे हुए अखरोट सिर्फ एक नट नहीं, बल्कि सेहत और दिमाग का सुपरफूड है. रोज़ाना की यह छोटी आदत आपकी जीवनशैली को नई ऊर्जा और ताजगी दे सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

