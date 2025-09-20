IND vs PAK: भारत-पाक महामुकाबले में एंडी पायक्रॉफ्ट मैच रेफरी होंगे या नहीं, कर दिया गया बड़ा ऐलान

Andy Pycroft IND vs PAK: दोनों टीमों में बढ़ते तनाव के बीच भारत जब रविवार को यहां एशिया कप सुपर 4 के मैच में पाकिस्तान का सामना करेगा तो उसका लक्ष्य अपनी स्पिन तिकड़ी के दम पर अपने इस चिर प्रतिद्वंद्वी के के खिलाफ एक और प्रभावशाली जीत दर्ज करना होगा. भारत और पाकिस्तान की टीम जब आमने-सामने होती हैं तो उनके खिलाड़ियों के बीच तनाव बना रहता है लेकिन इस बार यह नए स्तर पर पहुंच गया है. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और उनके साथियों ने पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था जिससे नया बवाल पैदा हो गया.

एंडी पायक्रॉफ्ट होेंगे मैच रेफरी या नहीं ?

वहीं, मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को लेकर भी काफी बवाल मचा था. पाकिस्तानी बोर्ड ने आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल एंडी पायक्रॉफ्ट पर आरोप लगाया था कि उन्होंने ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारत के खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाने के लिए कहा था. पाकिस्तानी बोर्ड ने उन्हें बैन करने की गुजारिश की थी जिसे आईसीसी ने ठुकरा दिया था. अब खबर है कि एंडी पायक्रॉफ्ट भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में मैच रेफरी की भूमिका में होंगे.

एंडी पायक्रॉफ्ट पर पीसीबी ने क्या लगाया था आरोप (PCB vs Andy Pycroft Controversy)

पीसीबी ने ज़िम्बाब्वे के अधिकारी पर सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए दावा किया कि उन्होंने कप्तान सलमान अली आगा को भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से हाथ न मिलाने की सलाह दी थी और यहाँ तक कि टीम शीट के पारंपरिक आदान-प्रदान को भी रोक दिया था.

आईसीसी को लिखे अपने शिकायत पत्र में, पीसीबी ने आरोप लगाया: "यह कदाचार मैच अधिकारियों के लिए आईसीसी आचार संहिता की धारा 2 का उल्लंघन करता है, जो विशेष रूप से मैच रेफरी के लिए खेल भावना के विपरीत और एमसीसी के नियमों का उल्लंघन करने वाले आचरण को अपराध बनाता है."

हालांकि आईसीसी अपने मैच अधिकारी के साथ खड़ा है, लेकिन पीसीबी की निराशा मैच के दिन की व्यवस्था पर भी हावी हो गई, जिससे पाकिस्तान और यूएई के बीच होने वाले लगभग नॉकआउट से पहले तनाव बढ़ गया. दोनों टीमें पहले ही क्वालीफाई कर चुके भारत से बराबर अंकों के साथ पिछड़ रही हैं, इसलिए दांव इससे ज़्यादा नहीं हो सकता था - हालाँकि मैदान के बाहर की घटनाओं ने पहले ही सुनिश्चित कर दिया है कि यह मुकाबला असाधारण परिस्थितियों में खेला जा रहा है.

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रित बुमरा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा।

पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफियान मोकिम।

मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा