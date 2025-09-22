विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs PAK: 'ऐसा लगा कि वह नेट्स पर बैटिंग कर रहा...' मिस्बाह उल हक ने भारत के इस बल्लेबाज को बताया Class Player

Misbah-ul-Haq on Abhishek Sharma: अभिषेक शर्मा ने रविवार को दुबई में एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराने के दौरान विश्व रिकॉर्ड तोड़ा. अभिषेक शानदार फॉर्म में दिखे और उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजों पर दबदबा बनाते हुए 39 गेंदों में 74 रन बनाए. इस पारी के दौरान अभिषेक ने गेंदों के हिसाब से टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 50 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs PAK: 'ऐसा लगा कि वह नेट्स पर बैटिंग कर रहा...' मिस्बाह उल हक ने भारत के इस बल्लेबाज को बताया Class Player
Misbah-ul-Haq Big Statement on Abhishek Sharma
  • पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक ने अभिषेक शर्मा को विश्व क्रिकेट का उत्कृष्ट बल्लेबाज बताया है
  • मिस्बाह ने कहा कि अभिषेक शर्मा बिना दबाव के आराम से बल्लेबाजी कर रहे थे जैसे नेट्स पर अभ्यास कर रहे हों
  • उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के गेंदबाज अभिषेक की बल्लेबाजी के लिए सही रणनीति नहीं बना पाए थे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Misbah-ul-Haq reaction viral on Abhishek Sharma: अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में ऐसी बल्लेबाजी की जिसे देखकर पाकिस्तानी गेंदबाज के तो होश उड़ गए हैं लेकिन पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भी हैरान और परेशान है. शोएब अख्तर के बाद अब पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक ने अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर रिएक्ट किया है. मिस्बाह ने अभिषेक शर्मा को वर्ल्ड क्रिकेट का क्लास बल्लेबाज करार दे दिया है जिसे अब गेंदबाजों के लिए रोकना मुश्किल है. (Asia Cup 2025, India vs Pakistan)

पाकिस्तान के यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए मिस्बाह ने अभिषेक को लेकर बात की और कहा, "इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह से वो परफॉर्मेंस दे रहा है. कमाल का है. उसका लेवल कमाल का है. टेंपरामेंट बहुत जबरदस्त है. पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा है. उसकी बल्लेबाज में कोई दवाब नहीं लग रहा था. ऐसा लग रहा था कि वह नेट्स पर बल्लेबाजी कर रहा है. कोई दवाब नहीं, वो ऐसे आराम से बल्लेबाजी कर रहा था जैसे नेट्स पर बैटिंग कर रहा".

मिस्बाह ने आगे कहा, ' जहां उसके एरिया में गेंद गिरती है वह छक्का या चौका लगा देता है. सबसे अहम बात ये है कि हमारे गेंदबाज ये नहीं भांप पाए कि उसे कहां गेंदबाजी करनी है. अभिषेक में सबसे बड़ी बात ये है कि वह आपके अहम गेंदबाजों को शुरू में ही दबाव में ला देता है जिससे फिर आप मैच से बाहर हो जाते हैं. उसके बाद फिर आपकी टीम संभल नहीं पाती है". 

मिस्बाह उल हक ने आगे ये भी कहा कि, "आपके अहम गेंदबाज होते हैं.तो  उन्हें यह समझना चाहिए. शाहीन ने कुछ गेंदें अभिषेक के शरीर के करीब फेंकी है जिससे उसने शॉट नहीं खेला है. लेकिन अगर जरा सा गेंद उनसे दूर जाती है तो वह धमाका कर देते हैं. अभिषेक अपने करीब वाले गेंद को भी थोड़ी सी जगह बनाकर मार देते हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

पूर्व पाक कप्तान ने कहा कि, "मुझे समझ नहीं आया कि फहीम मिड ऑफ को ऊपर रखकर अभिषेक को क्रॉस गेंदबाजी कर रहा है. यहां मुझे पाकिस्तान का गेम प्लान ही समझ नहीं आया है. अभिषेक को आपको ऑफ स्टंप से बाहर गेंद करनी ही नहीं है. आपने तो उसे राउंड द विकेट डालकर विकेटों पर फिनिश करना है गेंद..लेकिन आप तो उसे ऐसी गेंद दे रहे हैं जिसे वो मिड ऑफ के ऊपर से आसानी के साथ खेल रहा है. वो तो आपके नए गेंद..  140 Kmph वाले गेंद को भी नहीं छोड़ता, ये गलती जो हुई है. उनपर काम करना होगा.

मिस्बाह ने अफनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "अबरार ने भी उसके जोन पर गेंद की है. हमारे गेंदबाज के पास कोई प्लान नहीं था. आप टॉप बल्लेबाज के सामने ऐसी गलतियां करेंगे तो वो आपको मारेगा. वह बिल्कुल क्लियर है, मेरे जोन में गेंद आएगा मैदान के बाहर जाएगी गेंद."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Abhishek Sharma, Misbah-ul-Haq Khan Niazi, Asia Cup 2025, India, Pakistan, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com