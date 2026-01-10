Ind vs Nz: टीम इंडिया को बड़ा झटका, चोटिल ऋषभ पंत न्यूजीलैंड के खिलाफ पूरी सीरीज से बाहर

बतौर कप्तान गिल के लिए दूसरी सीरीज का आगाज एक अशुभ खबर के साथ हुआ है. और आतिशी बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) चोटिल होकर तीन मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं. इससे पहले खबर आई थी कि नेट प्रैक्टिस के दौरान पंत एक उठती हुई गेंद पसलियों पर खा बैठे. इसके बाद पंत तुरंत ही मैदान से बाहर चले गए. हालांकि, पंत की चोट की प्रकृति तो पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन वह पूरी सीरीज से बाहर जरूर हो गए हैं. पंत के सीरीज से बाहर होने से उनके चाहने वालों को भी काफी निराशा हुई है, जो अपने हीरो को एक बार फिर से खेलते देखने की उम्मीद कर रहे थे.
Rishabh Pant got injured, yet the captain and coach didn't even bother to check on him. They just continued talking and ignored him completely while he was down on his knees in pain.— RP17 Gang™ (@RP17Gang) January 10, 2026
What a pathetic environment. 💔 pic.twitter.com/4p6VbighbF
यह पोस्ट बताने के लिए काफी है...वास्तव में पंत का करियर कुछ ऐसा ही रहा है
Rishabh Pant Cricket Career.🥲 https://t.co/SUegRCOoqa pic.twitter.com/Ng9mdYydLd— कट्टर INDIA समर्थक 🦁🇮🇳 ™ (@KKRWeRule) January 10, 2026
इस मीम से फैंस की भावनाएं समझिए..पंत की फैन फॉलोइंग जबर्दस्त है
Get well soon Rishabh 😭— RP17 Fanᵀᵉˡᵘᵍᵘ 🇮🇳 (@TeluguRP17Fan) January 10, 2026
Rishabh Pant ruled out vs NZ ODIs series due to injury in pratice session pic.twitter.com/7yy1312gU5
इशान किशन को मिल सकती है जगह
पंत के चोटिल होने के बाद टी20 विश्व कप टीम में चुने गए इशान किशन को उनकी जगह टीम में चुना जा सकता है. इशान किशन ने हाल ही में भारत के प्रीमियर टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाते हुए झारखंड को खिताब जिताया था. जाहिर है कि वह पंत का एकदम सही विकल्प हैं. और वनडे टीम में शामिल होने के साथ ही इशान को टी20 सीरीज से पहले अच्छी प्रैक्टिस भी मिल जाएगी.
