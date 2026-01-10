विज्ञापन
Ind vs Nz: टीम इंडिया को बड़ा झटका, चोटिल ऋषभ पंत न्यूजीलैंड के खिलाफ पूरी सीरीज से बाहर

India vs New Zealand: न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज शुरू होने से पहले ही ऋषभ पंत का सीरीज से बाहर होना भारत के लिए बड़ा झटका है

Ind vs Nz: टीम इंडिया को बड़ा झटका, चोटिल ऋषभ पंत न्यूजीलैंड के खिलाफ पूरी सीरीज से बाहर
New Zealand tour of India, 2026: ऋषभ पंत
बतौर कप्तान गिल के लिए दूसरी सीरीज का आगाज एक अशुभ खबर के साथ हुआ है. और आतिशी बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) चोटिल होकर तीन मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं. इससे पहले खबर आई थी कि नेट प्रैक्टिस के दौरान पंत एक उठती हुई गेंद पसलियों पर खा बैठे. इसके बाद पंत तुरंत ही मैदान से बाहर चले गए. हालांकि, पंत की चोट की प्रकृति तो पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन वह पूरी सीरीज से बाहर जरूर हो गए हैं. पंत के सीरीज से बाहर होने से उनके चाहने वालों को भी काफी निराशा हुई है, जो अपने हीरो को एक बार फिर से खेलते देखने की उम्मीद कर रहे थे. 

यह पोस्ट बताने के लिए काफी है...वास्तव में पंत का करियर कुछ ऐसा ही रहा है

इस मीम से फैंस की भावनाएं समझिए..पंत की फैन फॉलोइंग जबर्दस्त है

इशान किशन को मिल सकती है जगह

पंत के चोटिल होने के बाद टी20 विश्व कप टीम में चुने गए इशान किशन को उनकी जगह टीम में चुना जा सकता है. इशान किशन ने हाल ही में भारत के प्रीमियर टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाते हुए झारखंड को खिताब जिताया था. जाहिर है कि वह पंत का एकदम  सही विकल्प हैं. और वनडे टीम में शामिल होने के साथ ही इशान को टी20 सीरीज से पहले अच्छी प्रैक्टिस भी मिल जाएगी.

