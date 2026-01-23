IND vs NZ, 2nd T20I : अभिषेक शर्मा आज न्यूजीलैंड के खिलाफ मचाएंगे कोहराम, इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर

IND vs NZ 2nd T20I : रायपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा टी-20 मैच खेला जाएगा. भारतीय टीम ने पहले मैच में 48 रन से जीत हासिल की थी. पहले टी-20 मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने तहलका मचाया था. खासकर अभिषेक शर्मा ने 84 रन की पारी खेली थी जिसके दम पर भारतीय टीम ने 20 ओवर में 238 रन का स्कोर खड़ा किया था. अब रायपुर में एक बार फिर भारतीय टीम बेहतरीन खेल दिखाकर सीरीज पर 2-0 से बढ़त बनाना चाहेगी. ऐसे में जानते हैं ऐसे खिलाड़ियों के बारे में जो अपने खेल से मैच का पासा पलट सकते हैं.

इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर

अभिषेक शर्मा – 2025 में जहां से उन्होंने छोड़ा था, वहीं से शुरू करते हुए, अभिषेक शर्मा ने फिर से कमाल किया, 35 गेंदों में 84 रन बनाए, जिसमें आठ छक्के शामिल थे और उनका स्ट्राइक रेट 240 था. ऐसे में दूसरे टी-20 में भी अभिषेक शर्मा से ऐसी ही तूफानी पारी की उम्मीद है.

वरुण चक्रवर्ती – भले ही उनके खिलाफ रन ज़्यादा लगें, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की विकेट लेने की क्षमता बेजोड़ है, चक्रवर्ती को सुनील गावस्कर ने मैजिशियन तक कह दिया है. मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती आजके मैच में भी कमाल कर सकते हैं.

रिंकू सिंह – रिंकू सिंह के लिए पहला टी20 मैच महत्वपूर्ण मैच था,भारतीय टीम में वापसी करते हुए उन्होंने 20 गेंदों में नाबाद 44 रन बनाकर अच्छा प्रदर्शन किया. रिंकू भारतीय टीम के नए फिनिशर हैं, अब दूसरे टी-20 में भी उनसे एक ऐसी ही पारी की उम्मीद होगी.

न्यूजीलैंड:

ग्लेन फिलिप्स – पहले T20I में फिलिप्स न्यूजीलैंड के सबसे सफल बल्लेबाज थे, उन्होंने सिर्फ़ 40 गेंदों में 78 रनों की शानदार पारी खेलकर न्यूजीलैंड को मैच में बनाए रखा, जहां उनका स्ट्राइक रेट 195 था. दूसरे टी-20 में भी ग्लेन फिलिप्स न्यूजीलैंड के अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं. भारत के गेंदबाजों को बचकर रहना होगा.

जैकब डफी – भले ही भारत ने पहले मैच में अपने 20 ओवरों में 238 रन बनाए, लेकिन जैकब डफी शानदार थे, 2025 से अपनी अच्छी फॉर्म जारी रखते हुए, उन्होंने अपने चार ओवरों में 2/27 रन दिए. जैकब इस मैच में भी अपनी गेंदबाजी से कमाल करने की कोशिश करेंगे.

ईश सोढ़ी - 2025 की शुरुआत से न्यूजीलैंड के लिए उनकी लेग-ब्रेक गेंदें बेहतरीन रही हैं, उन्होंने कीवी टीम के लिए सिर्फ़ 13 पारियों में 16.6 की औसत से 20 विकेट लिए हैं, सोढ़ी अपनी छाप छोड़ने के लिए बेताब होंगे. पहले टी20 में ईश सोढ़ी कोई खास असर नहीं छोड़ पाए थे लेकिन अब दूसरे टी-20 में कमाल करने की कोशिश करेंगे.

