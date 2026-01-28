IND vs NZ 4th T20I: 'उसके ये 2 कारनामे बिल्कुल न भूलें', सोशल मीडिया ने किया शिवम दुबे को सलाम

India vs New Zealand: अब जबकि टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2026) से पहले टीम इंडिया के पास इकलौता और न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवां और आखिरी टी20 मुकाबला ही बचा है, तो गुवाहाटी में ही सीरीज सुनिश्चत करने के बाद टीम सूर्यकुमार की नजर पॉजिटिव हासिल करने पर हो चली है. इसी कड़ी में प्रबंधन का बुधवार को विशाखापट्टम में रिंकू सिंह (Rinku Singh) को नंबर चार पर खिलाने का दांव भले ही नाकाम रहा, लेकिन शिवम दुबे (Shivam Dube) के रूप में उसने बड़ा पॉजिटिव हासिल किया. दुबे ने प्रबंधन को भरोसा दिया कि शीर्ष क्रम में सितारा बल्लेबाजों के नाकाम होने पर भी उनके रूप में ऐसा बल्लेबाज है, जो सामने वाली टीम से मैच छीनने की काबिलियत रखता है. और चौथे मैच में मुश्किल पलों में शिवम दुबे ने सिर्फ 23 गेंदों पर 3 चौकों और 7 छक्कों से 65 रन कूटे, तो सोशल मीडिया उन पर फिदा गया. करोड़ों चाहने वालों ने शिवम दुबे से सहानुभूति जताते हुए इस बल्लेबाज-कम-बॉलर की जमकर तारीफ की. कमेंट से आप खुद महसूस कर सकते हैं.
आकाश चोपड़ा की बात एकदम सही है. सितारों के बीच न तो विश्व कप फाइनल की ही दुबे की पारी की जिक्र का नहीं करता और न ही एशिया कप फाइनल की उनकी बॉलिंग की चर्चा होती है
Aakash Chopra 🗣️ “Shivam Dube is a very important player. People criticize him, but no one talks much about the innings he played in the T20 WC final or the bowling he did with the new ball in the Asia Cup.”— Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) January 28, 2026
pic.twitter.com/lcoQaRWHHU
बात इस फैन की दो सौ फीसद सही है. लेकिन निश्चित रूप से विशाखापट्टम की पारी के बाद फैंस का नजरिया बदल जाएगा
- We appreciate Abhishek— Jason (@mahixcavi7) January 28, 2026
- We appreciate Ishan
- We appreciate SKY
- We appreciate Bumrah
- We appreciate Hardik
- We appreciate Rinku
But we failed to appreciate & applaud our beast allrounder Shivam Dube . ❤️🔥#indvsnz4tht20 pic.twitter.com/I4Ys2QS4Op
जब दुबे छक्के जड़ते हैं, तो यह अलग ही तरह का संगीत होता है
No Shivam Dube fan will scroll this without liking it pic.twitter.com/cJVQ2NfJ5d— Vivek (@Hailkohli18) January 28, 2026
छक्का जड़कर दुबे ने अर्द्धशतक पूरा किया
मीम कलाकर अपने ही अंदाज में तारीफ करते हैं. दुबे ने धुरंधर जैसा प्रदर्शन किया, तो तारीफ भी उसी अंदाज में आई
Shivam Dube randomly reminded why people call him Shivam Dube.pic.twitter.com/HeAdNuDUS7— 𝐂𝐒𝐊 𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 (@CSK_Zealots) January 28, 2026
फैंस दुबे की बैटिंग ही नहीं, बल्कि बॉलिंग के बारे में भी बात कर रहे हैं.
Shivam Dube isn't flashy — he's reliable.— Amardeep Kushwaha (@AmardeepKushw20) January 23, 2026
Since the last T20 WC, only Jasprit Bumrah has a better economy among Indian pacers.
18 wickets, clutch overs, flexible roles — he fills gaps without noise.#ShivamDube pic.twitter.com/EJ1ylg1VsI
