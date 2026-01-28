विज्ञापन
IND vs NZ 4th T20I: 'उसके ये 2 कारनामे बिल्कुल न भूलें', सोशल मीडिया ने किया शिवम दुबे को सलाम

India vs New Zealand, 4th T20I: टीम इंडिया चौथा टी20 हार जरूर गई, लेकिन वह यहां से टी20 विश्व कप की दिशा में बढ़ते हुए गंभीर को एक अलग ही शिवम दुबे मिला है. और सोशल मीडिया तो दुबे का दीवाना हो गया

New Zealand tour of India, 2026: शिवम दुबे ने फैंस का दिल जीत लिया
X: social media

India vs New Zealand: अब जबकि टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2026) से पहले टीम इंडिया के पास इकलौता और न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवां और आखिरी टी20 मुकाबला ही बचा है, तो गुवाहाटी में ही सीरीज सुनिश्चत करने के बाद टीम सूर्यकुमार की नजर पॉजिटिव हासिल करने पर हो चली है. इसी कड़ी में  प्रबंधन का बुधवार को विशाखापट्टम में रिंकू सिंह (Rinku Singh) को नंबर चार पर खिलाने का दांव भले ही नाकाम रहा, लेकिन शिवम दुबे (Shivam Dube) के रूप में उसने बड़ा पॉजिटिव हासिल किया. दुबे ने प्रबंधन को भरोसा दिया कि शीर्ष क्रम में सितारा बल्लेबाजों के नाकाम होने पर भी उनके रूप में ऐसा बल्लेबाज है, जो सामने वाली टीम से मैच छीनने की काबिलियत रखता है. और चौथे मैच में मुश्किल पलों में शिवम दुबे ने सिर्फ 23 गेंदों पर 3 चौकों और 7 छक्कों से 65 रन कूटे, तो सोशल मीडिया उन पर फिदा गया. करोड़ों  चाहने वालों ने शिवम दुबे  से सहानुभूति जताते हुए इस बल्लेबाज-कम-बॉलर की जमकर तारीफ की. कमेंट से आप खुद महसूस कर सकते हैं. 

आकाश चोपड़ा की बात एकदम सही है. सितारों के बीच न तो विश्व कप फाइनल की ही दुबे की पारी की जिक्र का नहीं करता और न ही एशिया कप फाइनल की उनकी बॉलिंग की चर्चा होती है

बात इस फैन की दो सौ फीसद सही है. लेकिन निश्चित रूप से विशाखापट्टम की पारी के बाद फैंस का नजरिया बदल जाएगा

जब दुबे छक्के जड़ते हैं, तो यह अलग ही तरह का संगीत होता है

छक्का जड़कर दुबे ने अर्द्धशतक पूरा किया

मीम कलाकर अपने ही अंदाज में तारीफ करते हैं. दुबे ने धुरंधर जैसा प्रदर्शन किया, तो तारीफ भी उसी अंदाज में आई

फैंस दुबे की बैटिंग ही नहीं, बल्कि बॉलिंग के बारे में भी बात कर रहे हैं.

Shivam Dube, India, New Zealand, India Vs New Zealand 2026, Cricket, T20 World Cup 2026
