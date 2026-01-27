विज्ञापन
IND vs NZ 4Th T20I: अभिषेक शर्मा का अब सबसे बड़ा टेस्ट, न्यूजीलैंड ने उतार दिया सबसे बड़ा धुरंधर, इन 3 पावरफुल बातों से बच पाएंगे?

New Zealand tour of India: पिछले तीनों मैचों में अभिषेक के हाथों बुरी तरह मुंह की खाने के बाद अब न्यूजीलैंड ने इस लेफ्टी को रोकने के लिए अलग रणनीति बनाई है

IND vs NZ 4Th T20I: अभिषेक शर्मा का अब सबसे बड़ा टेस्ट, न्यूजीलैंड ने उतार दिया सबसे बड़ा धुरंधर, इन 3 पावरफुल बातों से बच पाएंगे?
Ind vs Nz 4th T20I: अभिषेक शर्मा पर चौथे मैच में सबसे ज्यादा नजर रहेंगी
India vs New Zealand: पांच मैचों की सीरीज के शुरुआती तीन मैचों में मेहमान टीम को पीटकर 3-0 की अजेय बढ़त  लेने के बाद अब टीम सूर्यकुमार (Suryakumar Yadav) चौथे मुकाबले में बुधवार को मेहमानों से भिड़ेगी. अब यह तो आप सभी जानते हैं कि अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) शुरुआती तीनों मैचों में कीवियों पर कितनी बड़ी मिसाइल बनकर गिरे हैं. अगर न्यूजीलैंड शुरुआती तीन मैचों में ही तहस-नहस हो गई, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह अभिषेक शर्मा ही रहे. और यही वजह है कि अब आखिरी दोनों मैचों में कीवी टीम ने अभिषेक को नेस्तनाबूद करने के लिए अपने सबसे बड़े धुरंधर लॉकी फर्ग्युसन को मैदान में उतार दिया है. हालांकि, अपने 35वें साल में चल रहे फर्ग्युसन ने देश के लिए पिछले डेढ़ साल में बमुश्किल ही कोई मैच खेला है, लेकिन पिछले साल उन्होंने आईपीएल में 4 मैचों में 5 विकेट लिए. लेकिन जब तमाम युवा वीर अभिषेक के सामने फिस्स हो गए, तो कीवी प्रबंधन ने अनुभव के लिहाज से धुरंधर फर्ग्युसन को बुलाया. जाहिर है कि पिछले पावर-प्ले यानी शुरुआती 6 ओवरों में मेहमान बॉलरों की बुरी तरह बखिया उधेड़ने वाले अभिषेक शर्मा का सबसे बड़ा टेस्ट होने जा रहा है. लेकिन इस टेस्ट से पहले अभिषेक के उन 3 प्रचंड गुणों पर नजर दौड़ा लें, जिन्होंने टी20 विश्व कप से पहले तमाम रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है. 

1. अभिषेक के तूफान का सबूत देखिए!

बाकी बातों को छोड़ देते हैं. कुछ ब्रेक-अप्स यानी रिकॉर्ड विशेषों को छोड़ देते हैं, कुछ बमबारियों को छोड़ देते हैं. लेकिन आप मोटे तौर पर 2025 जनवरी से अभी तक अभिषेक शर्मा के आंकड़ों पर गौर फरमा लीजिए. अभिषेक ने इस समयावधि में अभी तक (तीसरे टी20 तक) अभिषेक ने खेले 24 मैचों की इतनी ही पारियों में 45.95 का औसत निकाला है. 

2. यह यूएसपी विरोधियों के गले नहीं उतर रही

अभिषेक के औसत को भी किनारे रख देते हैं. और जनवरी 2025 से अभी तक के 24 मैचों को मानक के रूप में ले लेते हैं. और इस मानक पर अभिषेक ने जो यूएसपी खड़ी की है, उसने क्रिकेट जगत में आग लगा दी. और यह यूएसी है दो सौ से ऊपर का स्ट्राइक-रेट (202.02). इसी यूएसपी ने टी20 विश्व कप से पहले ही दुनिया भर के रणनीतिकारों और बॉलरों की नींद हराम हो गई है. 

3.  इन हवाई शॉटों की काट क्या है!

पावर-प्ले यानी शुरुआती छह ओवरों का असर अभिषेक का ऐसा है कि मानो वह इन्हीं ओवरों में 'मैच सुनिश्चित' कर देते हैं. और अगर वह इन ओवरों में मिस्टर सुनामी बन चुके हैं, तो इसके पीछे हैं हवाई शॉट. अभिषेक ने इस समयावधि में 24 मैचों में 67 छ्क्के जड़ डाले हैं. हर मैच में 2.79 छक्के! वहीं, अगर इन छक्कों को पावर-प्ले यानी शुरुआती 6 ओवरों में ब्रेक किया जाएगा, तो यह आंकड़ा लगभग 5-6 पर पहुंच जाएगा. 

