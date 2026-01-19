IND vs NZ 3rd ODI: 'यह दुर्भाग्यपूर्ण है...' रवींद्र जडेजा के खराब प्रदर्शन पर शुभमन गिल ने दिया बड़ा बयान

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की द्विपक्षीय वनडे सीरीज में पहली हार न केवल आंकड़ों के लिहाज से एक झटका थी, बल्कि इससे एक असहज स्पष्टता भी उजागर हुई और कप्तान शुभमन गिल ने हार के अंतर या कुछ खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी का बहाना नहीं बनाया. सीरीज के तीसरे और अंतिम मैच में भारतीय टीम की पराजय के बाद गिल ने एक ऐसे पैटर्न का खुलासा किया, जिसने उनके शब्दों में,"दोनों टीमों के बीच अंतर पैदा किया."

गिल ने मैच के बाद संवाददाताओं से कहा,"ऐसा नहीं है कि हमने खराब बल्लेबाजी की. बात यह थी कि हम पर्याप्त देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए. जब ​​बल्लेबाजों को अच्छी शुरुआत मिलती है और वे उसे बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाते तो स्थिति बहुत मुश्किल हो जाती है. हमारे कम से कम दो बल्लेबाजों को लंबी पारी खेलनी चाहिए थी. यही उनके और हमारे बीच का अंतर रहा."

भारत पूरी सीरीज में अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाया जिसमें इंदौर में खेला गया मैच भी शामिल है. इस मैच में विराट कोहली के शतक ने कुछ समय के लिए मैच का रुख पलटने की उम्मीद जगाई थी. गिल बार-बार न्यूजीलैंड के दृष्टिकोण के साथ तुलना का मुद्दा उठाते रहे. उन्होंने कहा,"जब भी उनके बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत की तो वह बड़ा स्कोर बनाने में सफल रहे. सीरीज में इसी ने मुख्य अंतर पैदा किया. पहले दो मैचों में मैं भी जम गया था, लेकिन मैं उसे 100, 120 या 130 रन में नहीं बदल पाया.बल्लेबाजी इकाई के रूप में हमें इसमें सुधार करने की जरूरत है."

'बात सिर्फ रवींद्र जडेजा की नहीं'

रविंद्र जडेजा पिछले कुछ मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए लेकिन गिल ने कहा कि हार के लिए सभी खिलाड़ी जिम्मेदार हैं. उन्होंने कहा,"जड्डू भाई बल्ले से अच्छी लय में दिख रहे थे. लेकिन बात सिर्फ उनकी नहीं थी. मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी भी बल्लेबाज ने अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने में कामयाबी हासिल की. ​​ऐसी पिचों पर अगर आप अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाते तो आपको हमेशा मैच में पिछड़ना पड़ता है."

गिल ने यह भी स्वीकार किया कि जडेजा का विकेट लेने का प्रभाव अब पहले जैसा नहीं रहा है. उन्होंने कहा,"पिछले कुछ साल में जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, वह हमेशा हमारे लिए पर मुख्य विकल्प थे. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह उतने विकेट नहीं ले सके जितने वह लेना चाहते थे, लेकिन इस तरह की सीरीज में ऐसा होता रहता है. आप इससे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं."

फील्डिंग में करना होगा सुधार

भारत की फील्डिंग भी अच्छी नहीं रही और गिल ने स्वीकार किया कि महत्वपूर्ण क्षणों में मौकों का फायदा नहीं उठाने के कारण उनकी टीम को नुकसान हुआ. उन्होंने कहा,"हमने मैच के अहम मौकों पर कुछ कैच छोड़ दिए. ऐसी विकेटों पर गेंदबाज मौके बनाने की कोशिश करते हैं और जब कैच छूट जाते हैं तो स्थिति मुश्किल हो जाती है. कोई भी जानबूझकर कैच नहीं छोड़ता, लेकिन यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमें वाकई सुधार करना होगा."

रोहित शर्मा इस श्रृंखला में केवल 61 रन ही बना पाए लेकिन गिल ने इस सीनियर बल्लेबाज का पूरा समर्थन किया. भारतीय कप्तान ने कहा,"वह बहुत अच्छी फॉर्म में हैं. आपको जो अच्छी शुरुआत मिलती है उसे हमेशा बड़े स्कोर में बदलना संभव नहीं होता. एक बल्लेबाज के तौर पर आप हमेशा शतक बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता. यह असंभव है. महत्वपूर्ण यह है कि आपका इरादा और लय बनी रहे."

