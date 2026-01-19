IND vs NZ: भारत की हार पर अजिंक्य रहाणे का ठनका माथा, कप्तान शुभमन गिल की इस रणनीति पर उठाए सवाल

Ajinkya Rahane Statement on Shubman Gill: रविवार को इंदौर में खेले गए तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 338 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने शानदार शतक जड़े. कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था. अर्शदीप और हर्षित राणा ने शुरुआती 7 गेंदों में ही दोनों कीवी ओपनर बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी थी. लेकिन इसके बाद भारत मेहमान टीम पर दवाब नहीं बना पाया. डैरिल मिचेल और फिलिप्स ने चौथे विकेट के लिए 219 रनों की साझेदारी की. बीचे के ओवरों में कप्तान गिल की रणनीति की आलोचना करते हुए अजिंक्या रहाणे ने कहा कि उन्होंने फील्डिंग में चूक की है. दिलचस्प बात यह रही कि भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने सिर्फ छह-छह ओवर फेंके, जबकि ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने बीच में आठ ओवर फेंके, हालांकि उन्हें कोई विकेट नहीं मिला.

गिल के इस फैसले पर रहाणे ने उठाए सवाल

भारत की हार के बाद क्रिकबज से बात करते हुए अजिंक्य रहाणे ने कहा,"व्यक्तिगत तौर पर, मुझे लगता है कि शुभमन ने कुलदीप से बीच के ओवरों में सिर्फ तीन ओवर करवाकर गलती की, और फिर 37वें-38वें ओवर तक इंतजार किया. यहां तक ​​कि जडेजा को भी 30वें ओवर तक रोक कर रखा गया, ये वो गेंदबाज हैं जो विकेट दिला सकते हैं. यहीं पर भारत से चूक हुई."

भारत के दिग्गज तेज गेंदबाज जहीर खान ने रहाणे की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जडेजा को विशेष रूप से पहले गेंदबाजी करानी चाहिए थी. जहीर खान ने कहा,"कुलीद्वंदी से ज्यादा, रवींद्र जडेजा को गेंदबाजी आक्रमण में बहुत देर से शामिल करना समस्या थी. शायद उनका मकसद नीतीश रेड्डी को मैच की स्थिति में थोड़ा और समय और ओवर देना था, लेकिन इसकी वजह से आपके पास विकल्प सीमित हो जाते हैं."

जडेजा-कुलदीप का खराब प्रदर्शन

रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव के लिए यह सीरीज अच्छी नहीं रही है. दोनों गेंदबाज इस सीरीज में अपना इम्पैक्ट दिखाने में विफल रहे. कुलदीप ने 3 मैचों में 25.0 ओवर फेंके और उन्होंने 60.67 की औसत से गेंदबाजी की. कुलदीप सिर्फ 3 विकेट लेने में सफल हुए. कुलदीप की इकॉनमी 7.28 से अधिक की रही. बात अगर जडेजा की करें तो उन्होंने रविवार को 6 ओवर में 41 रन लुटाए. जबकि वडोदरा में हुए पहले मैच में उन्होंने 9 ओवर में 56 रन दिए थे. वहीं राजकोट में 8 ओवर में उन्होंने 44 रन दिए. जडेजा इस सीरीज में एक भी विकेट नहीं ले पाए.

बात अगर मैच की करें तो भारतीय टीम 338 के लक्ष्य का पीछा करते हुए 41 रनों से मैच हार गई. निर्णायक मुकाबले में भारत की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई. कोहली के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज खासा कमाल नहीं दिखा पाया. नितीश कुमार रेड्डी और हर्षित ने अर्द्धशतक ठोके. लेकिन यह पारियां टीम को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं थी.

यह भी पढ़ें: IND vs NZ 3rd ODI: 'कोहली किसी इमेज से बंधे नहीं' चेजमास्टर विराट की शतकीय पारी पर सुनील गावस्कर ने कही बड़ी बात

यह भी पढ़ें: सचिन तेंदुलकर vs विराट कोहली: वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए किसका रिकॉर्ड है दमदार