IND vs NZ 2nd T20I: वैभव सूर्यवंशी को न्यूजीलैंड के किन गेंदबाजों से खतरा? नंबर-3 पर पहली बार करेंगे बैटिंग

भारत-न्यूजीलैंड के बीच सीरीज के दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है. ईशान किशन के चोटिल होने पर वैभव सूर्यवंशी के लिए टीम के दरवाजे खुले. लेकिन गौतम गंभीर एंड कंपनी ने वैभव को ओपनर नहीं बल्कि नंबर-3 के बल्लेबाज के रूप में चुना है. वैभव अपने करियर में पहली बार इस क्रम पर बैटिंग करेंगे. उन्होंने अभी तक 42 टी20 मैच खेले हैं, लेकिन कभी ओपनिंग के अलावा किसी अन्य क्रम पर नहीं खेले हैं. ऐसे में वैभव के सामने यग दबाव तो होगा कि बल्कि उन्हें कीवी गेंदबाजों से भी चुनौती मिलेगी. लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी और जैकब डफी जैसे सीनियर खिलाड़ियों का सामना करना उनके होम ग्राउंड पर इस युवा सनसनी के लिए आसान नहीं होने वाला है.

वैभव का किसके खिलाफ कैसा रिकॉर्ड

अगर आंकड़ों को उठाकर देखें तो वैभव सूर्यवंशी के सामने अभी तक ब्लैक कैप्स गेंदबाद बेअसर ही नजर आए हैं. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भले ही वैभव पहली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे हों, लेकिन आईपीएल में उन्होंने जरूर लॉकी फर्ग्यूसन और मैट हेनरी का सामना किया है और दोनों ही गेंदबाज एक बार भी वैभव को आउट नहीं कर पाए.

लॉकी फर्ग्यूसन ने वैभव को 10 गेंद फेंकी हैं और इस दौरान उन पर भारतीय स्टार ने 32 रन बटोरे हैं, जिसमें दो चौके और 4 छक्के शामिल है. फर्ग्यूसन के खिलाफ वैभव का स्ट्राइक रेट 320 का है और वह उनके खिलाफ कभी आउट नहीं हुए हैं. जबकि सूर्यवंशी ने मैट हेनरी की 12 गेंदों पर 2 चौके और 4 छक्कों के दम पर 38 रन बटोरे हैं. जबकि जैकब डफी का उन्होंने प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में सामना नहीं किया है.

वैभव को किससे खतरा?

हालांकि, भले ही यह गेंदबाज बेअसर नजर आए हो, लेकिन अब स्थितियां बिल्कुल अलग है. आईपीएल में पाटा पिचों पर खेलते हुए वैभव ने रन बटोरे हैं. क्राइस्टचर्च की पिच भी पाटा है, लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को घरेलू परिस्थितियों का फायदा जरूर होगा. लॉकी फर्ग्यूसन शॉर्ट बॉल और हार्ड लेंथ बॉल से वैभव को परेशान कर सकते हैं जबकि मैट हेनरी ऑफ स्टंप के बाहर लगातार गेंदबाजी करके वैभव को प्रेशर में लाना चाहेंगे. वहीं बल्लेबाजों को खराब शॉट खेलने के लिए मजबूर कर देने वाले डफी भी वैभव को परेशान कर सकते हैं. वैभव पर दोतरफा दबाव होगा. हालांकि, यह बल्लेबाज हर मौकों पर प्रेशर मूमेंट्स में निखर कर आया है और शानिवार को भी फैंस को यही उम्मीद होगी.



दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव.

न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन: फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, मैट हेनरी, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन.

