संगीत सोम का बड़ा दावा- अखिलेश यादव मेरी हत्या कराना चाहते थे, रात भर जंगलों में घुमाया गया

- भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव उनकी हत्या कराना चाहते थे
- मुजफ्फरनगर दंगों के बाद संगीत सोम को जेल में अकेले रखा गया और फिर जंगलों में घुमाया गया था
- उरई जेल पूरी तरह खाली कराई गई, जिससे हत्या की साजिश का संदेह हुआ था
भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव उनकी हत्या कराना चाहते थे. उन्होंने कहा कि जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ और उसमें सैकड़ों लोग मारे गए तो हमने जब आवाज उठाई थी. इसके बाद अखिलेश यादव ने हमें गिरफ्तार करा लिया. हमें मुजफ्फरनगर जेल में अकेले ही रखा गया. इसके बाद दो घंटे में ही वहां से निकाला गया और फिर पूरी रात हमें जंगलों में घुमाया गया. उस समय के कई अधिकारियों ने हमें डराया भी. इसके बाद सुबह हम उरई जेल पहुंचे. उस जेल में हजारों लोग रहते थे. वहां एक बैरक खाली करा सकते थे, लेकिन पूरी जेल खाली कराई गई. सवाल यह है कि पूरी जेल खाली क्यों कराई गई.
उन्होंने कहा कि इसके बाद कहा जाने लगा कि मेरी हत्या कराई जा सकती है. इसके बाद हमने अपने लोगों को मेसेज दिया. फिर महापंचायत हुई और लाखों लोग सड़कों पर उतरे. तब अखिलेश यादव की सरकार ने उन पर भी सीधी गोलियां चलवाई थीं. फिर भी लोग डरे नहीं और उनका साफ कहना था कि यदि आप संगीत सोम की हत्या कराएंगे तो हम इस सरकार को ही पलट देंगे. आज भी जब वह चीज याद आती है तो मैं सहम जाता हूं. इसी बारे में मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि अखिलेश यादव मेरी हत्या कराना चाहते थे. मैं डंके की चोट पर यह बात कहता हूं कि अखिलेश मेरा कत्ल कराना चाहते थे.
-
-
जिस शशि थरूर को सुनती है पूरी दुनिया, संसद में वह किसे सुनना पसंद करते हैं? खुद खोला राज
-
रुपये की गिरती कीमत पर RBI गवर्नर का बड़ा बयान, कोई फिक्स लेवल नहीं, जानिए क्या है रिजर्व बैंक का एक्शन प्लान
-
टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग अनिवार्य? RBI गवर्नर ने NDTV समिट में बताया ये क्यों है जरूरी
-
मैं कर्म में विश्वास करता हूं... NDTV वर्ल्ड समिट में तुषार ने बताया किन वजहों से जीता यूके में मेयर का चुनाव
-
AI से बुलेट ट्रेन तक... अश्विनी वैष्णव ने बताया भारत का फ्यूचर प्लान
-
बिकिनी सीन करने में कृति सेनन को क्यों लगे 12 साल? बोलीं- 6-7 साल पहले ऐसा नहीं कर पातीं
-
NDTV World Summit 2026: वेजिटेरियन खिलाड़ियों को कौन सी दिक्कतें होती हैं? Savita, Neeru ने बताया
-
NDTV World Summit 2026 के मंच पर भारत की 'गोल्डन गर्ल्स' ने बताया जीत का मंत्रा! | Asian Games 2026
-
NDTV World Summit 2026: Lovlina Borgohain ने बताया जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज! क्यों लगने लगे ठहाके?
-
NDTV World Summit 2026: हॉकी चैंपियन नेहा गोयल का बड़ा खुलासा! दर्द में भी जीत का जश्न
बता दें कि मेरठ की सरधना विधानसभा सीट से संगीत सोम बीते चुनाव में हार गए थे. उनके मुकाबले सपा के अतुल प्रधान को जीत मिली थी. अब तक भाजपा की ओर से सरधना को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन संगीत सोम फिर से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं. मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान संगीत संगीत सोम और सुरेश राणा का नाम आया था. इस मामले में संगीत सोम और सुरेश राणा को जेल भी जाना पड़ा था.
संगीत सोम अपने बयानों के लिए चर्चा में रहे हैं. बता दें कि वह कई बार भाजपा के ही नेता संजीव बालियान पर भी हमला बोल चुके हैं. दोनों की अदावत के भी चर्चे रहे हैं. 2022 में संगीत सोम की पराजय और फिर 2024 में संजीव बालियान की हार के पीछे दोनों की अदावत को ही वजह माना गया था.
ये भी पढ़ें : सलमान को बताया था इंडस्ट्री का ‘इकलौता टाइगर', इसलिए हमलावरों के निशाने पर आए टाइगर श्रॉफ
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं