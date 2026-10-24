बिना लॉक तोड़े स्कूटी की डिग्गी से चोर उड़ा ले गया 50 हजार रुपये, CCTV में कैद हुई ललितपुर की घटना

उत्तर प्रदेश के ललितपुर में चोरी की एक ऐसी वारदात सामने आई है, जिसने स्कूटी की डिग्गी में नकदी और कीमती सामान रखने वालों की चिंता बढ़ा दी है. सदर कोतवाली क्षेत्र के एसडीएस स्कूल के बाहर खड़ी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी की डिग्गी से शातिर चोर 50 हजार रुपये निकालकर फरार हो गया. खास बात यह रही कि चोर ने स्कूटी का लॉक नहीं तोड़ा, बल्कि सीट को ऊपर खींचकर डिग्गी में रखा नकदी का बंडल निकाल लिया. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है.

स्कूल के बाहर खड़ी गाड़ी से हुई चोरी

NDTV को प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित एसडीएस स्कूल के बाहर की है. पीड़ित प्रमोद कुमार राठौर अपने बच्चे को लेने स्कूल पहुंचे थे. इसी दौरान उनकी इलेक्ट्रिक स्कूटी की डिग्गी में रखे 50 हजार रुपये चोरी हो गए.

स्कूटी की डिग्गी पैसे निकालता हुआ आरोपी

Photo Credit: NDTV (सीसीटीवी वीडियो से स्क्रीनशॉट)

बैंक से निकाले थे 2 लाख रुपये

पीड़ित प्रमोद कुमार राठौर ने बताया कि 23 अक्टूबर को उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से दो लाख रुपये निकाले थे. नकदी का कुछ हिस्सा उन्होंने अपनी जेब में रख लिया था, लेकिन जगह कम होने के कारण 50 हजार रुपये की एक गड्डी स्कूटी की डिग्गी में रख दी. डिग्गी लॉक होने के कारण वह निश्चिंत होकर अपने बच्चे को लेने स्कूल के अंदर चले गए. इसी बीच एक शातिर चोर उनकी स्कूटी के पास पहुंचा.

पैसे निकालकर बाइक से फरार हो गया चोर

Photo Credit: NDTV (सीसीटीवी वीडियो से कैप्चर फोटो)

बिना लॉक तोड़े की उड़ा ले गए रुपये

शिकायत के मुताबिक आरोपी ने स्कूटी का लॉक नहीं तोड़ा. उसने सीट को ऊपर की ओर खींचकर डिग्गी में हाथ डाला और उसमें रखे 50 हजार रुपये निकाल लिए. इसके बाद वह मौके से फरार हो गया. पूरी घटना स्कूल परिसर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. फुटेज में आरोपी की गतिविधियां कैद होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही जांच

मामले को लेकर शहर कोतवाल अनुराग अवस्थी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस संभावित संदिग्धों की जानकारी जुटा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है. उन्होंने कहा कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है.

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