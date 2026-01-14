IND vs NZ 2nd ODI: विराट कोहली लिखेंगे नया अध्याय! फिफ्ठी ठोकते ही सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा को छोड़ देंगे पीछे

Virat Kohli Eye Big Record: 156.33 का औसत, 2 शतक, 3 अर्धशतक, ये आंकड़े हैं विराट कोहली के बीते पांच वनडे मुकाबलों के. ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से जो सिलसिला शुरू हुआ वो वडोदरा में भी जारी रहा. कोहली ने सिडनी में 74 रनों की पारी खेली थी. इसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में 135, 102 और 65 रनों की पारी खेली. जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के पहले वनडे में उन्होंने 93 रन बनाए. कोहली लगातार पांच पारियों में 50 या उससे अधिक रनों की पारी खेल चुके हैं और अगर राजकोट में भी यह सिलसिला जारी रहा तो वह भारतीय वनडे इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए पहले भारतीय बनेंगे, जिन्होंने वनडे में लगातार मैचों में 50 या उससे अधिक रन बनाए हैं.

चार बार चूके क्या इस बार रिकॉर्ड बनेगा

ऐसा पहली बार नहीं है जब विराट कोहली ने अपने करियर में यह कारनामा किया है. इस मौके से पहले वो चार दफे और यह दोहरा चुके हैं. इससे पहले उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में ऐसा किया था. तब उन्होंने श्रीलंका (88), साउथ अफ्रीका(101), नीदरलैंड्स (51), न्यूजीलैंड (117) और ऑस्ट्रेलिया (54) के खिलाफ यह किया था. 2023 से पहले 2019 वर्ल्ड कप में कोहली ने ऑस्ट्रेलिया (82), पाकिस्तान (77), अफगानिस्तान (67), वेस्टइंडीज (72) और इंग्लैंड (66) के खिलाफ यह किया था.

विराट कोहली 2013 में स्टार बनकर उभर रहे थे और उस दौरान उन्होंने जिम्बाब्वे (68) और ऑस्ट्रेलिया (61, 100, 68, 115) के खिलाफ यह कारनामा किया था. जबकि उससे एक साल पहले उन्होंने श्रीलंका (133, 108), बांग्लादेश (66), पाकिस्तान (183) और श्रीलंका (106) के खिलाफ यह किया था.

फिलहाल, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा और अजिंक्या रहाणे कोहली के बराबर हैं. इन सभी ने लगातार पांच वनडे में पचास से अधिक रन बनाए हैं. ऐसे में देखना होगा कि क्या कोहली इस बार यह रिकॉर्ड बना पाते हैं या नहीं.

वनडे में लगातार मैचों में 50 या उससे अधिक का स्कोर करने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के दिग्गज जावेद मियांदाद के नाम है, जिन्होंने 1987 में यह कारनामा किया था. जबकि इमाम-उल-हक लगातार सात वनडे में ऐसा करने दूसरे स्थान पर हैं. वहीं केन विलियमसन, शाई होप, बाबर आजम, पॉल स्टर्लिंग, रॉस टेलर और क्रिस गेल जैसे बल्लेबाजों ने लगातार छह वनडे में पचास से अधिक रन बनाए हैं और वह संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं.

विजय हजारे ट्रॉफी की दो हालिया पारियों को भी जोड़ दें (131 और 77) तो विराट के पास लगातार 7 लिस्ट‑A पारियों में 50+ स्कोर है. (कुल 677 रन, औसत 135.4; 3 शतक + 4 अर्धशतक). यह निरंतरता बताती है कि वे केवल लंबे फॉर्म में नहीं, बल्कि सफेद गेंद क्रिकेट में भी चरम पर हैं.

