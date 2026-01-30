IND vs NZ: श्रेयस अय्यर को प्लेइंग 11 में शामिल न करने पर गौतम गंभीर पर भड़का पूर्व दिग्गज

Aakash chopra vs Gautam Gambhir: श्रेयस अय्यर को भारतीय इलेवन में मौका नहीं मिल रहा है जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं. भारत के पूर्व दिग्गज आकाश चोपड़ा ने गौतम गंभीर पर निशाना साधा है. आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में कहा, "मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपने श्रेयस अय्यर को टीम में क्यों रखा है? जब तिलक वर्मा चोटिल हुए थे, तो मैंने ही कहा था कि श्रेयस को नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि उनका नाम वर्ल्ड कप टीम में नहीं है. हालांकि, जब ईशान किशन चोटिल हुए, तो आपके पास बाहर कोई और बल्लेबाज़ नहीं था."

उन्होंने आगे कहा, "श्रेयस शुरुआती प्लान में नहीं थे, लेकिन हम 6 बल्लेबाज़ों और 5 प्रॉपर गेंदबाज़ों के साथ नहीं खेल सकते, जिसमें हर्षित राणा नंबर 7 पर हों. मैं यह कह सकता हूं कि अब श्रेयस अय्यर को बाहर बिठाने का क्या लॉजिक है? अगर आप उन्हें नहीं खिलाना चाहते थे, तो आप आयुष बडोनी या शाहबाज़ अहमद को रख सकते थे. मैं 4 और नाम बता सकता हूं जिन्हें आप रख सकते थे."

पूर्व भारतीय टेस्ट ओपनर ने आगे कहा, "यह वह मौका था जब आपको उसे खिलाना चाहिए था, अगर आपको लगता है कि अगर वह किसी मैच में रन बनाता है तो सोशल मीडिया पर हंगामा होगा, तो होने दो. आपका काम कम से कम 7 बल्लेबाजों के साथ खेलना है. आपको नंबर 8 पर एक ऑलराउंडर चाहिए. कम से कम उस फिलॉसफी को मत बदलो."

बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का आखिरी मैच 31 जनवरी को खेला जाने वाला है. सीरीज में भारत 3-1 से आगे है. सीरीज का आखिरी मैच तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा, ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अय्यर को आखिरी मैच में भारतीय इलेवन में मौका मिलेगा लेकिन इसके आसार कम ही नजर आ रहे हैं.