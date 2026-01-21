IND vs NZ, 1st T20I: अभिषेक शर्मा इतिहास रचने के करीब, 82 रन बनाते ही तोड़ देंगे विराट कोहली का महारिकॉर्ड  

IND vs NZ, 1st T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 सीरीज का पहला मैच नागपुर में आज खेला जाने वाला है. वनडे सीरीज में हार के बाद भारतीय टीम इस सीरीज को हर हाल में जीतना चाहेगी. टी-20 वर्ल्ड कप को देखते हुए यह सीरीज भारतीय टीम के लिए काफी अहम है. वहीं, टी-20 सीरीज में एक बार फिर सबकी नजर अभिषेक शर्मा पर रहेगी. अभिषेक शर्मा इस समय दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज हैं और भारत के सबसे बडे मैच विनर है. न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी देखने लायक होगी.

रच सकते हैं इतिहास

इस टी-20 सीरीज में अभिषेक शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका होगा. अभिषेक शर्मा यदि पहले टी-20 मैच में 82 रन बना पाने में सफल रहे तो टी-20 में 5000 रन पूरा कर लेंगे. वहीं, टी-20 में सबसे तेज 5000 रन बनाने के मामले में अभिषेक शर्मा भारत के तीसरे बल्लेबाज बन जाएंगे.

तोड़ देंगे विराट कोहली का महारिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा के पास कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा. कोहली ने अपने टी-20 करियर में 5000 रन 167 पारी में बनाए थे तो वहीं, अभिषेक ने अबतक 164 पारी में 4918 रन बना लिए हैं. अब यदि अभिषेक पहले टी-20 मैच में 82 रन बना पाने में सफल रहे तो सबसे तेज 5000 रन टी-20 में बनाने के मामले में कोहली से आगे निकल जाएंगे.

भारत के लिए सबसे तेज 5000 टी-20 रन

भारत के लिए सबसे तेज 5000टी-20 रन केएल राहुल ने बनााए हैं. राहुल ने 143 पारी में 5000 टी20 रन बनाने का कमाल किया है. वहीं, दूसरे नंबर पर शुभमन गिल हैं. गिल ने 154 पारी में 5000 रन टी-20 में पूरे किए थे. अब यदि अभिषेक पहले टी-20 में 82 रन बनाकर 5000 रन पूरा कर लेते हैं तो उनके नाम टी-20 में 5000 रन 165 पारी में पूरे हो जाएंगे और भारत की ओऱ से टी-20 में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन जाएंगे.

किसने बनाए हैं सबसे तेज 5000 टी-20 रन

विश्व क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है. गेल ने केवल 132 पारी में 5000 टी-20 रन पूरे किए थे. वहीं, राहुल ने 143 और शॉन मार्श ने 144 पारी में 5000 रन टी-20 में पूरे किए हैं.