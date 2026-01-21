विज्ञापन
Ind vs Nz 1st T20I: अभिषेक हैं आगाज से अभी तक पावर-प्ले के सिक्सर किंग, साहिबजादा फरहान को मीलों पीछे छोड़ा

India vs New Zealand: अभिषेक शर्मा का जो आंकड़ा सामने आया है, वह टी20 विश्व कप से पहले दुनिया के दिग्ज बॉलरों को दहलाने के लिे काफी है

India vs New Zealand, 1st T20I: अभिषेक शर्मा
इसमें कोई दो राय नहीं कि करीब डेढ़ साल पहले अंतरराष्ट्रीय टी20 में आगाज के बाज से पारी की शुरुआत में भारतीय आतिशी लेफ्टी अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है. और वह भी खास क्षेत्र में.पावर-प्ले यानी शुरुआती छह ओवरों में. और यह हम नहीं, बल्कि आंकड़े चीख-चीख कर बोल रहे हैं. शुरुआती छह ओवर ह समय होता है, जब यह सामने वाली टीम के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों के सामने अलगी ही मिजाज और काबिलियत की जरूरत होती है. और अभिषेक ने इन डेढ़ साल में दिखा दिया है कि फिलहाल तो उनके जैसा 'पावरफुल फोडू़' दुनिया में कोई दूसरा नहीं ही है. अभिषेक ने पहले टी20 मुकाबले में सिर्फ 35 गेंदों पर 5 चौकों और 8 छक्कों से 84 रन बनाकर कीवियों को ट्रेलर दिखा दिया कि आने वाले मैचों में वह उनका क्या हाल करने जा  रहे हैं. 

अभिषेक के प्रहार, न्यूजीलैंड तार-तार!

बहराहल हम यहां बात शुरुआती 6ओवर की कर रहे हैं. और अभिषेक  पावर-प्ले के कितने बड़े बखियाउधेड़ू हैं, यह उन्होंने कीवी टीम को पहले ही मैच में दिखा दिया. शुरुआती छह ओवरों के बाद अभिषेक के 15 गेंदों पर नाबाद 31 थे, लेकिन 24 रन चार छक्कों से ही आए थे. और इन चार छक्कों से उन्होंने अपने करियर के आगाज के दिन यानी 6 जुलाई से 2024 से अभी तक अपने छक्कों के आंकड़े को उस मुकाम तक पहुंचा दिया, जहां  इस समायवधि में दूसरे नंबर पर काबिज साहिबजादा फरहान उनसे मीलों पीछे छूट गए हैं. 

अभिषेक जैसा कोई नहीं, साहिबजादा बहुत पीछे!

करियर के आगाज से अभिषेक ने शुरुआती छह ओवर यानी पावक-प्ले में अभी तक (न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 तक)  49 छक्के जड़े हैं, तो इसी अवधि में पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान का यह आंकड़ा सिर्फ 28 का है.  लेकिन अहम बात यह है कि अभिषेक के 49 छक्कों में हर छक्का करीब 9 गेंद के बाद आया, तो  साहिबजादा के इसी अवधि में निकले 28 छ्कके का हर सिक्स 15 गेंद के बाद आया. यह आंकड़ा बताने के लिए काफी है कि अभिषेक पड़ोसी देश के इस बल्लेबाज से कितना आगे हैं.

बाकी बल्लेबाजों का कुछ ऐसा है हाल

अभिषेक के जुला 2024 में करियर के आगाज के बाद से पावर-पले में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले तीसरे नंबर के बल्लेबाज ब्रायन बेनेट हैं. ब्रयान ने 25 छक्के जड़े हैं और इनका हर छक्का करीब 21 गेंदों के बाद निकला है. वहीं, इस मामले में विंडीज के साई होप की गति बाकियों से बेहतर है. यह सही है कि अभिषेक के करियर के आगाज से अभी तक शाई होप ने 24 छक्के लगाए हैं, लेकिन उनका हर छक्का सामना की गई हर 12वीं गेंद के बाद आया है.
 

Abhishek Sharma, India, New Zealand, Cricket
