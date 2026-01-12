विराट कोहली ने 93 रन की पारी में बनाए 1-2 नहीं बल्कि 5 महारिकॉर्ड, हैरत में विश्व क्रिकेट

India vs New Zealand, 1st ODI: भारत ने विराट कोहली (93 रन) और कप्तान शुभमन गिल (56 रन) के अर्धशतक तथा दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 118 रन की साझेदारी से रविवार को यहां न्यूजीलैंड को शुरुआती वनडे मुकाबले में एक ओवर रहते 4 विकेट से हराकर तीन मैच की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल की, इस जीत में कोहली की 93 रन की पारी अहम रही. विराट कोहली को उनकी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया, बता दें कि अपनी 93 रन की पारी में विराट कोहली ने एक दो नहीं बल्कि 5 महारिकॉर्ड बनाए.

93 रन की पारी में कोहली ने बनाए 5 महारिकॉर्ड

1- न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत में भारत के लिए सबसे ज़्यादा ODI रन' बनाने के लिए बल्लेबाज विराट कोहली बन गए हैं.

2- विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं.

3- न्यूजीलैंड के खिलाफ 3000 इंटरनेशनल रन पूरे करने वाले दूसरे एशियाई बल्लेबाज बने हैं विराट कोहली.

4- विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 28000 रन पूरा करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

5- विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 3 पर 100, 50+ स्कोर' पूरा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं.

मैच की बात करें तो बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद न्यूजीलैंड ने डेरिल मिचेल (84), हेनरी निकोल्स (62) और डेवोन कॉनवे (56) के अर्धशतकों की मदद से आठ विकेट पर 300 रन बनाए. भारत के लिए तेज गेंदबाज हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2-2 विकेट लिए जबकि स्पिनरों में कुलदीप यादव को 1 विकेट मिला.

भारत ने कोहली (91 गेंद, आठ चौके, एक छक्का) की गिल (71 गेंद, तीन चौके, दो छक्के) के साथ दूसरे विकेट के लिए शतकीय और श्रेयस य्यर (49 रन) के साथ तीसरे विकेट के लिए 77 रन की साझेदारी से 49 ओवर में छह विकेट पर 306 रन बनाकर रोमांचक जीत दर्ज की.