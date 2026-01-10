IND vs NZ 1st ODI: भारत के खिलाफ डेब्यू करेगा 24 साल का स्टार खिलाड़ी, कप्तान ने किया कंफर्म

Michael Bracewell Confirm Kristian Clarke Debut: न्यूजीलैंड के कार्यवाहक कप्तान माइकल ब्रैसवेल ने शनिवार को कहा कि उनकी टीम भारत के खिलाफ तीन वनडे मैच की सीरीज में तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई के लिए ऑलराउंडर काइल जैमीसन पर भरोसा करेगी. रविवार को होने वाले पहले मैच में 24 वर्षीय क्रिस्टियन क्लार्क वनडे में डेब्यू करेंगे. वनडे रैंकिंग में शीर्ष दो स्थान पर काबिज भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस सीरीज में रोमांचक मुकाबला होने की संभावना है.

भारत के खिलाफ सीरीज के शुरुआती मुकाबले की पूर्व संध्या पर मीडिया के सामने आए ब्रैसवेल ने कहा,"हमारे पास काइल जैमीसन हैं, जो लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे हैं और उनके पास काफी अनुभव है. कप्तान के तौर पर गेंदबाजी आक्रमण का नेतृत्व करने के लिए मैं उन पर काफी भरोसा करूंगा. वह बहुत ही कुशल गेंदबाज हैं."

उन्होंने कहा,"हमने अभी अपनी प्लेइंग इलेवन तय नहीं की है लेकिन मैं कंफर्म कर सकता हूं कि क्रिस्टियन क्लार्क कल (रविवार) वनडे में अपना डेब्यू करेंगे. यह उनके लिए शानदार मौका है. उन्होंने घरेलू क्रिकेट में और यहां की तैयारी के दौरान काफी अच्छी गेंदबाजी की है."

न्यूजीलैंड के कुछ प्रमुख बल्लेबाज इस दौरे पर उपलब्ध हैं और ब्रैसवेल ने कहा कि बल्लेबाजी उनका मजबूत पक्ष है. उन्होंने कहा,"हमारी टीम को देखें तो बल्लेबाजी विभाग में अनुभव की कोई कमी नहीं है, जो अच्छी बात है. हम जानते हैं कि हमारी बल्लेबाजी मजबूत है और युवा खिलाड़ियों के लिए भी काफी अवसर हैं."

ब्रैसवेल ने कहा कि उनकी टीम के लिए यह अच्छी बात है कि उसे टी20 विश्व कप से पहले यहां कुछ मैच खेलने का मौका मिल रहा है. टी20 विश्व कप सात फरवरी से भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा. उन्होंने कहा,"शायद हमारे पास उतना अनुभव नहीं है जितना आमतौर पर होता है. इसके बावजूद हम यहां अपने प्रदर्शन को लेकर काफी आश्वस्त हैं. हम इन परिस्थितियों में खेलने का अनुभव हासिल करना चाहते हैं और अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं."

ब्रैसवेल ने कहा,"टी20 विश्व कप से इतने पहले यहां खेलना बहुत बड़ा फायदा है. हम निश्चित रूप से अभी वनडे सीरीज पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और पहले मैच में अपनी खास छाप छोड़ने को लेकर उत्साहित हैं."

