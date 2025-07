ND vs ENG: जब सचिन तेंदुलकर ने लॉर्ड्स में जमाया शतक, मैक्ग्रा, डोनाल्ड जैसे गेंदबाजों के उड़े थे होश, दुनिया थी हैरान

Sachin Tendulkar Lord's Century Video: लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर भारत के 10 बल्लेबाजों ने शतक लगाने का कमाल किया है जिसमें दिलीप वेंगसरकर ने सबसे ज्यादा तीन शतक लगाने में सफल रहे थे. लेकिन इस मैदान पर विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर अपने इंटरनेशनल करियर में शतक नहीं लगा पाए. दोनों ने अपने करियर में कई शतक बनाए लेकिन क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स में दोनों बल्लेबाज सेंचुरी जमाने से रह गए हैं. विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर दुनिया के महान बल्लेबाज हैं. इसमें कोई शक नहीं है. सचिन ने लॉर्ड्स में 6 टेस्ट मैच खेले लेकिन एक भी शतक नहीं लगा पाए. सचिन के नाम लॉर्ड्स में कुल 195 रन दर्ज है. लेकिन आपको बता दें कि भले ही सचिन ने इंटरनेशनल करियर में लॉर्ड्स में शतक नहीं लगाया था लेकिन एक चैरिटी मैच में उन्होंने होम ऑफ क्रिकेट में शतक जमाने का कमाल कर दिखाया है.

कब सचिन ने जमाया था लॉर्ड्स में शतक

साल 1998 में सचिन तेंदुलकर ने लॉर्ड्स में 125 रन की पारी खेली थी. लिटिल मास्टर ने प्रिंसेस ऑफ वेल्स मेमोरियल मैच, लॉर्ड्स में (Princess of Wales Memorial Match in 1998 at Lord's) शतक लगाने का सपरा पूरा किया था. तेंदुलकर ने Rest of the World के लिए खेलते हुए 125 रन की पारी खेलकर धमाका किया था. यह मैच डब्ल्यूजी ग्रेस की 150वीं सालगिरह के मौके पर मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब और Rest of the World के बीच यह चैरिटी मुकाबला खेला गया था. तेंदुलकर ने इस मैच में मैकग्राथ और डोनाल्ड जैसे गेंदबाजों के खिलाफ जबरदस्त बल्लेबाजी की थी. जिसने भी सचिन की इस पारी को देखा वह मंत्रमुग्ध हो गया था.

इस यादगार मैच में तेंदुलकर ने 114 गेंद पर 125 रन बनाए थे जिसमें 15 चौके लगाने का कमाल करने में सफल रहे थे. सचिन ने अपनी इस पारी में 4 छक्के भी लगाए थे. मैच की बात करें तो पहले मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने बल्लेबाजी की थी और 50 ओवर में 4 विकेट पर 261 रन बनाए थे. मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब की ओर से शिवनारायण चंद्रपॉल ने 127 रन और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 61 रन की पारी खेली थी. इस टीम के लिए सौरव गांगुली ने भी मैच खेला था.

इसके बाद Rest of the World के लिए खेलते हुए सचिन शतक जमाया और टीम को जीत दिला दी. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टीम ने 43.3 ओवर में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर मैच को 6 विकेट से जीत लिया था. सचिन को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया था. सचिन के अलावा अरविंद डिसिल्वा ने 79 गेंद पर 82 रन बनाए थे.

लॉर्ड्स में सचिन का इकलौता शतक

लॉर्ड्स में, शतक बनाना किसी भी बल्लेबाज़ के लिए सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है. सचिन तेंदुलकर ने दुनिया के लगभग हर मैदान पर अपना दबदबा बनाया है, लेकिन लॉर्ड्स में उन्हें सफलता नहीं मिली है. लंदन के ऐतिहासिक क्रिकेट मैदान पर खेले गए किसी भी टेस्ट मैच में तेंदुलकर ने अर्धशतक नहीं लगाए. शतक तो दूर की बात है. उनका सर्वोच्च स्कोर सिर्फ़ 37 रन है, जो उन्होंने 2007 में बनाया था. वनडे इंटरनेशनल में भी सचिन कोई शतक लगा पाए थे लेकिन प्रिंसेस ऑफ वेल्स मेमोरियल चैरिटी मैच में उन्होंने शतक लगाने का कारनामा किया था. यह एक इकलौते घटना है जब सचिन ने होम ऑफ क्रिकेट में शतक लगाया था.

वहीं, दूसरी ओर विराट कोहली ने इस मैदान पर कुल तीन टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें किंग ने कुल 127 रन बनाए हैं. कोहली और सचिन ने एक भी शतक और एक भी अर्धशतक लॉर्ड्स में नहीं लगाए. (Kohli and Sachin could not score a century at Lord's)

लॉर्ड्स में शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज (List of centuries in Lord's by Indian Batsman)

दिलीप वेंगसरकर- 3 शतक

अजीत अगरकर- एक शतक

मोहम्मद अजहरुद्धीन - एक शतक

राहुल द्रविड़- एक शतक

सौरव गांगुली- एक शतक

वीनू मांकड़- एक शतक

रहाणे- एक शतक

केएल राहुल- एक शतक

रवि शास्त्री एक शतक

गुंडप्पा विश्वनाथ- एक शतक