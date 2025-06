Smriti Mandhana: स्मृति मंधाना का टी-20 में धमाका, हर फॉर्मेट में शतक, 'क्वीन ऑफ क्रिकेट' ने छुआ नया आसमान

Smriti Mandhana Scripts History: स्मृति मंधाना ने इतिहास रच दिया है. इंग्लैंड महिला टीम के खिलाफ खेले गए पहले टी-20 मैच में (England Women vs India Women, 1st T20I) भारतीय महिला टीम को 97 रनों से जीत मिली. इस जीत में मंधाना ने कमाल की बल्लेबाजी की और 62 गेंद पर 112 रन की पारी खेली. अपनी पारी में मंधाना ने 15 चौके और तीन छक्के लगाए. बता दें कि मंधाना ने शतक लगाकर इतिहास रच दिया. स्मृति मंधाना तीनों इंटरनेशनल प्रारूपों में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला और कुल मिलाकर पांचवीं महिला बैटर बनी हैं.

तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली महिला बैटर (century in all three international formats in Women cricket)

• हीथर नाइट 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (इंग्लैंड)

• टैमी ब्यूमोंट (इंग्लैंड)

• लॉरा वोल्वार्ड्ट (साउथ अफ्रीका)

• बेथ मूनी (ऑस्ट्रेलिया)

• स्मृति मंधाना (भारत)

इसके अलावा मंधाना ओवरऑल भारत की ओर से ऐसा कमाल करने वाली भारत की छठी बल्लेबाज हैं. महिला और पुरुष क्रिकेट को मिलाकर मंधाना उन महान भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गईं हैं जिनके नाम तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है.

कौन कौन हैं 6 शतकवीर (भारतीय). जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में जमाया है शतक

विराट कोहली, सुरेश रैना, केएल राहुल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, स्मृति मंधाना

इसके साथ-साथ मंधाना भारत की ओर से महिला टी-20 में सबसे बड़ी पारी खेलने वाली बैटर बन गईं हैं. ऐसा कर उन्होंने हरमनप्रीत कौर को पीछे छोड़ दिया है. हरमनप्रीत कौर ने साल 2018 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में 103 रन की पारी खेली थी.

महिला टी20I में भारत की ओर से सर्वोच्च स्कोर बनाने वाली बैटर (Highest score for India in WT20I)

112 - स्मृति मंधाना Vs इंग्लैंड, 2025*

103 - हरमनप्रीत कौर Vs न्यूजीलैंड, 2018

97* - मिताली राज Vs एमएलवाई, 2018

87 - स्मृति मंधान Vs आयरलैंड, 2023

86 - स्मृति मंधाना Vs न्यूजीलैंड, 2019

83 - स्मृति मंधाना vs ऑस्ट्रेलिया, 2018

81 - शैफाली वर्मा Vs नेपाल, 2024

79* - स्मृति मंधाना Vs इंग्लैंड में 2022

79 - स्मृति मंधाना Vs ऑस्ट्रेलिया, 2022

77 - स्मृति मंधाना Vs वेस्टइंडीज, 2024

77 - हरमनप्रीत कौर Vs BAN, 2014

मंधाना ने अपनी एक पारी में कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जिसे देख दुनिया हैरत में हैं. मंधाना तीनों प्रारूपों (टेस्ट, वनडे और टी20I) में विदेशी धरती पर में शतक लगाने वाले तीसरी बैटर हैं (महिला-पुरुष) उनसे पहले केवल केएल राहुल और रोहित शर्मा ने यह कमाल किया है और दोनों ने पुरुष क्रिकेट में इस कारनामे को अंजाम दिया है.

• केएल राहुल

• रोहित शर्मा

• स्मृति मंधाना

दूसरी ओर इंग्लैंड के खिलाफ मैच में मंधाना ने शैफाली वर्मा के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 77 रन की पार्टनरशिप की, ऐसा कर दोनों ने एक खास कमाल कर दिखाया है. दोनों ने अबतक महिला टी-20 इंटरनेशनल में कुल 21 बार 50 से ज्यादा रनों की साझेदी की है जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है.

महिला टी20I इतिहास में किसी भी विकेट के लिए सबसे ज़्यादा 50+ की साझेदारी

21* - स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, भारत

20 - एलिसा हीली, बेथ मूनी, ऑस्ट्रेलिया

18 - सूज़ी बेट्स, सोफ़ी डिवाइन, न्यूजीलैंड

14 - कविशा एगोडेज, ईशा ओज़ा, यूएई

13 - तीर्था सतीश, ईशा ओज़ा, यूएई

बता दें कि महिला टी20 इंटरनेशनल मैचों में इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने का कमाल भी मंधाना ने अपने नाम जोड़ लिया है. .ऐसा कर मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी की बराबरी कर ली है. बेथ मूनी ने भी इंग्लैंड के खिलाफ 8 बार 50 से ज्यादा का स्कोर करने में सफल रहीं हैं.

महिला टी20 इंटरनेशनल मैचों में इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा 50+ स्कोर

8* - स्मृति मंधाना (22 इनिंग्स) भारत

8 - बेथ मूनी (18 इनिंग्स) ऑस्ट्रेलिया

6 - मेग लैनिंग (29 इनिंग्स)ऑस्ट्रेलिया

5 - सोफी डिवाइन (28 इनिंग्स) न्यूजीलैंड

3 - डेन वैन नीकेर्क (14 इनिंग्स)साउथ अफ्रीका

3 - हेले मैथ्यूज (19 इनिंग्स) वेस्टइंडीज

3 - डिएंड्रा डॉटिन (22 इनिंग्स) वेस्टइंडीज

भारतीय कप्तानों द्वारा T20I शतक (T20I Hundreds by Indian Captains)

3 - रोहित शर्मा (62 पारी)

1- सूर्यकुमार यादव (21 पारी)

1 - हरमनप्रीत कौर (11 पारी)

1*- स्मृति मंधाना (14 पारी)

मैच की बात करें तो भारतीय महिला टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 210 रन का स्कोर किया जिसके बाद इंग्लैंड की टीम 14.5 ओवर में केवल 113 रन ही बना सकी. भारतीय महिला टीम ने पहला टी-20 मैच 97 रन से जीत लिया है. भारत की श्री चरणी ने कमाल की गेंदबाजी की और 4 विकेट लेने में सफल रहीं. मंधाना को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.