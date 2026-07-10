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IND vs ENG: टीम इंडिया के नाम दर्ज हुआ एक और शर्मनाक रिकॉर्ड, मिली तीसरी सबसे बड़ी हार

इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ अपनी पहली T20 सीरीज 37 गेंदें बाकी रहते हुए जीत ली है. ​​वहीं, भारतीय टीम को पूरे 20 ओवर वाले मैचों में लगातार पांचवीं हार का सामना करना पड़ा, जो एक रिकॉर्ड है.

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IND vs ENG: टीम इंडिया के नाम दर्ज हुआ एक और शर्मनाक रिकॉर्ड, मिली तीसरी सबसे बड़ी हार
इंग्लैंड के खिलाफ चौथे T20I मैच में तिलक वर्मा बल्लेबाजी करते हुए
PTI

कप्तान हैरी ब्रूक (79) और फिल साल्ट (59) की धमाकेदार पारी की मदद से इंग्लैंड ने चौथे T20I मैच में भारत को नौ विकेट से हरा दिया. 37 गेंदें बाकी रहते हुए मिली इस जीत के साथ इंग्लैंड ने पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली. 159 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने जोस बटलर का विकेट जल्दी गंवा दिया, लेकिन उसके बाद ब्रूक और साल्ट ने दूसरे विकेट के लिए नाबाद 151 रनों की साझेदारी करके भारत को संभलने का मौका नहीं दिया.

ब्रूक ने चौकों और छक्कों की बौछार करते हुए भारतीय गेंदबाजी को पटरी पर नहीं आने दिया, इस दौरान साल्ट ने उनका बखूबी साथ दिया. इंग्लैंड ने सिर्फ 13.5 ओवर में 159/1 रन बनाकर जीत हासिल की. टीम इंडिया के लिए यह सिर्फ एक सीरीज की हार नहीं थी, बल्कि एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज हो गया है. दरअसल, सबसे ज्यादा गेंदें बाकी रहते हुए भारत की तीसरी बड़ी हार है. इससे पहले भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो बड़ी हार का सामना करना पड़ा था.

T20I में भारत की सबसे बड़ी हार (गेंदें बाकी रहने के आधार पर)

  • 52 बनाम AUS, मेलबर्न, 2008
  • 40 बनाम AUS, मेलबर्न, 2025
  • 37 बनाम ENG, ब्रिस्टल, 2026
  • 33 बनाम NZ, दुबई, 2021
  • 33 बनाम SL, कोलंबो (RPS), 2021

T20I में फुल-मेंबर टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा गेंदें बाकी रहते हुए जीत (150 से ज्यादा के लक्ष्य का पीछा करते हुए)

  • 60 - IND बनाम NZ, गुवाहाटी, 2026
  • 43 - NZ बनाम SA, कोलकाता, T20 WC 2026
  • 37 - WI बनाम SA, किंग्स्टन, 2024
  • 37 - ENG बनाम IND, ब्रिस्टल, 2026
  • 33 - ENG बनाम PAK, लाहौर, 2022

150 से ज्यादा के लक्ष्य का पीछा करते हुए विकेट के अंतर से यह इंग्लैंड की संयुक्त रूप से दूसरी सबसे बड़ी जीत है. उन्होंने 2020 में केप टाउन में SA के खिलाफ 192 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भी इसी अंतर से जीत हासिल की थी. T20 WC 2022 के सेमीफाइनल में भारत (लक्ष्य: 169) के खिलाफ उनकी 10 विकेट की जीत इस लिस्ट में सबसे ऊपर है.

T20I में भारत के खिलाफ सबसे बड़ी पार्टनरशिप (किसी भी विकेट के लिए)

  • 174* - क्विंटन डी कॉक और डेविड मिलर (SA), गुवाहाटी, 2022
  • 170* - एलेक्स हेल्स और जोस बटलर (ENG), एडिलेड, T20 WC 2022 सेमीफाइनल
  • 152* - बाबर आजम, मोहम्मद रिज़वान (PAK), दुबई, T20 WC 2021
  • 146* - फिल साल्ट और हैरी ब्रूक (ENG), ब्रिस्टल, 2026
  • 133 - डेविड वार्नर और शेन वॉटसन (AUS), कोलंबो (RPS), T20 WC 2012

ये सभी पांचों पार्टनरशिप लक्ष्य का पीछा करते हुए बनीं हैं.

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