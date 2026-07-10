IND vs ENG: टीम इंडिया के नाम दर्ज हुआ एक और शर्मनाक रिकॉर्ड, मिली तीसरी सबसे बड़ी हार

कप्तान हैरी ब्रूक (79) और फिल साल्ट (59) की धमाकेदार पारी की मदद से इंग्लैंड ने चौथे T20I मैच में भारत को नौ विकेट से हरा दिया. 37 गेंदें बाकी रहते हुए मिली इस जीत के साथ इंग्लैंड ने पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली. 159 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने जोस बटलर का विकेट जल्दी गंवा दिया, लेकिन उसके बाद ब्रूक और साल्ट ने दूसरे विकेट के लिए नाबाद 151 रनों की साझेदारी करके भारत को संभलने का मौका नहीं दिया.

ब्रूक ने चौकों और छक्कों की बौछार करते हुए भारतीय गेंदबाजी को पटरी पर नहीं आने दिया, इस दौरान साल्ट ने उनका बखूबी साथ दिया. इंग्लैंड ने सिर्फ 13.5 ओवर में 159/1 रन बनाकर जीत हासिल की. टीम इंडिया के लिए यह सिर्फ एक सीरीज की हार नहीं थी, बल्कि एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज हो गया है. दरअसल, सबसे ज्यादा गेंदें बाकी रहते हुए भारत की तीसरी बड़ी हार है. इससे पहले भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो बड़ी हार का सामना करना पड़ा था.

T20I में भारत की सबसे बड़ी हार (गेंदें बाकी रहने के आधार पर)

52 बनाम AUS, मेलबर्न, 2008

40 बनाम AUS, मेलबर्न, 2025

37 बनाम ENG, ब्रिस्टल, 2026

33 बनाम NZ, दुबई, 2021

33 बनाम SL, कोलंबो (RPS), 2021

T20I में फुल-मेंबर टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा गेंदें बाकी रहते हुए जीत (150 से ज्यादा के लक्ष्य का पीछा करते हुए)

60 - IND बनाम NZ, गुवाहाटी, 2026

43 - NZ बनाम SA, कोलकाता, T20 WC 2026

37 - WI बनाम SA, किंग्स्टन, 2024

37 - ENG बनाम IND, ब्रिस्टल, 2026

33 - ENG बनाम PAK, लाहौर, 2022

150 से ज्यादा के लक्ष्य का पीछा करते हुए विकेट के अंतर से यह इंग्लैंड की संयुक्त रूप से दूसरी सबसे बड़ी जीत है. उन्होंने 2020 में केप टाउन में SA के खिलाफ 192 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भी इसी अंतर से जीत हासिल की थी. T20 WC 2022 के सेमीफाइनल में भारत (लक्ष्य: 169) के खिलाफ उनकी 10 विकेट की जीत इस लिस्ट में सबसे ऊपर है.

T20I में भारत के खिलाफ सबसे बड़ी पार्टनरशिप (किसी भी विकेट के लिए)

174* - क्विंटन डी कॉक और डेविड मिलर (SA), गुवाहाटी, 2022

170* - एलेक्स हेल्स और जोस बटलर (ENG), एडिलेड, T20 WC 2022 सेमीफाइनल

152* - बाबर आजम, मोहम्मद रिज़वान (PAK), दुबई, T20 WC 2021

146* - फिल साल्ट और हैरी ब्रूक (ENG), ब्रिस्टल, 2026

133 - डेविड वार्नर और शेन वॉटसन (AUS), कोलंबो (RPS), T20 WC 2012

ये सभी पांचों पार्टनरशिप लक्ष्य का पीछा करते हुए बनीं हैं.

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