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"भारत को हराना हमेशा अच्छा लगता है," चौथे T20I में जीत के बाद कप्तान ब्रुक ने किया 4-0 से जीत का दावा

इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज़ में भारत की मुश्किलें गुरुवार को भी जारी रहीं. ब्रिस्टल में खेले गए चौथे मैच में टीम इंडिया को नौ विकेट से हार का सामना करना पड़ा.

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"भारत को हराना हमेशा अच्छा लगता है," चौथे T20I में जीत के बाद कप्तान ब्रुक ने किया 4-0 से जीत का दावा
england captain harry brook

भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की T20I सीरीज में मेजबान टीम ने 3-0 की बढ़त बना ली है और अभी एक मैच बाकी है. ब्रिस्टल में खेले गए चौथे मैच में टीम इंडिया को नौ विकेट से हार का सामना करना पड़ा. यह नए कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी में दूसरी सीरीज हार है. वे अभी भी भारत के T20I कप्तान के तौर पर अपनी पहली जीत का इंतजार कर रहे हैं. यह पहला मौका है जब इंग्लैंड ने दो या उससे ज्यादा मैचों वाली द्विपक्षीय T20I सीरीज में भारत को हराया है. इससे पहले भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पिछली छह द्विपक्षीय T20I सीरीज में से पांच जीती थीं, जबकि एक सीरीज़ ड्रॉ रही थी.

इस खास मौके पर इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने इयोन मॉर्गन के साथ बातचीत के दौरान कहा कि, आज रात काफी मजा आया (हंसते हुए). भारत को हराना हमेशा अच्छा लगता है. वे कई सालों से एक बहुत मजबूत टीम हैं, और एक मैच बाकी रहते हुए उन्हें 3-0 से हराना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है.

ब्रुक ने बताया किस चीज पर रहा सबसे ज्यादा गर्व

मॉर्गन ने जब पूछा कि इन तीन जीतों के दौरान, आपको किस चीज पर सबसे ज्यादा गर्व है? बैटिंग, बॉलिंग या फिर ऑल-राउंड परफ़ॉर्मेंस पर? इसके जवाब में ब्रुक ने कहा कि, असल में, दोनों ही. दो बातें साफ तौर पर सामने आती हैं. एक तो यह कि हमने पिच के हिसाब से खुद को कैसे ढाला और उस पिच पर खेलने के लिए अलग-अलग स्किल्स का इस्तेमाल कैसे किया और दूसरी बात, कोच और खिलाड़ियों के बीच बातचीत का जो सिलसिला रहा है, वह जबरदस्त रहा है और हां, ये दो बातें वाकई खास हैं.

ब्रुक ने बताया ड्रेसिंग रूम से किसका मिला योगदान

मॉर्गन ने ब्रुक से पूछा कि, हमें ड्रेसिंग रूम में मौजूद उन सीनियर खिलाड़ियों के बारे में बताइए जो इसमें योगदान देते हैं. हां, यह सिर्फ कप्तान, कोच या बैकरूम स्टाफ की बात हो सकती है, लेकिन सीनियर खिलाड़ी भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं.

ब्रुक ने ड्रेसिंग रूम को लेकर पूछे सवाल के जवाब में बताया कि, असल में, दोनों ही बातें हैं. दो चीज़ें खास तौर पर सामने आती हैं. एक तो यह कि हमने उस सतह के हिसाब से खुद को कैसे ढाला और उससे निपटने के लिए अलग-अलग स्किल्स का इस्तेमाल किया; और दूसरी बात, कोच और खिलाड़ियों के बीच का कम्युनिकेशन ज़बरदस्त रहा है.

ब्रुक ने  बताया कि, निश्चित रूप से जोफ्रा और टोंगी भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं. वे मैदान पर अच्छी बातचीत कर रहे हैं और यह भी सीख रहे हैं कि उस पिच पर गेंदबाजी करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है. स्पिनर्स के साथ जॉस स्टंप्स के पास खड़े होते हैं. वे हमारे लिए बहुत अहम खिलाड़ी हैं, जैसा कि वे कई सालों से रहे हैं, और बस छोटी-छोटी बातचीत से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है.

कप्तान ब्रुक ने किया 4-0 से जीत का दावा

मॉर्गन ने कहा कि, 3-0 से आगे हैं, 4-0 हो सकता है, और दुनिया की नंबर एक टीम बन सकते हैं. मुझे नहीं पता कि आपको इसके बारे में पता है या नहीं. क्या आप इसके बारे में सोचते हैं, या आगे टीम में रोटेशन और प्रदर्शन पर ध्यान दिया जाएगा? ब्रुक ने इस सवाल के जवाब में कहा कि, सच कहूं तो, दुनिया में नंबर एक बनना बहुत अच्छा लगेगा (मुस्कुराते हुए). यह निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य है. हम वही चीजें करते रहेंगे जो हमने अब तक इस सीरीज में की हैं, और हम अपनी रणनीति पर कायम रहेंगे, और उम्मीद है कि हम 4-0 से जीतेंगे.

मॉर्गन ने जब कहा कि, मुझे पता है कि आपको अपने बारे में बात करना पसंद नहीं है, लेकिन आज आपकी बैटिंग के बारे में कुछ बताइए. आपने ब्रिस्टल की क्राउड को एक शानदार प्रदर्शन दिखाया. यह निश्चित रूप से एक अद्भुत एहसास होगा. ब्रुक ने कहा कि, हां, अच्छा लगा और फिर, यह कोचों के साथ बातचीत करने जैसा है, यह समझने की कोशिश करना कि मैदान पर गेंद को कहां मारना सबसे अच्छा रहेगा, और अच्छी बात यह है कि मैं मैदान के चारों ओर शॉट खेल सकता हूं. मुझे लगा कि आज गति का इस्तेमाल करना शायद सबसे अच्छा विकल्प था, और अच्छी बात यह है कि मैंने कुछ शॉट बीच से खेले.

ब्रुक ने आगे कहा कि, हमारी बैटिंग लाइन-अप में बहुत गहराई है. और आज हमने रेहान को टीम में शामिल किया, जो नंबर आठ पर खेलेगा और लंबे शॉट भी लगा सकता है. तो यहां छोटे मैदान पर, जहां सीधा शॉट 60 मीटर का है, अतिरिक्त गहराई होने की वजह से हमें अपनी बैटिंग पर भरोसा था कि हम मैच जीतेंगे.

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