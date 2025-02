"यह दुनिया का बेस्ट...", कोहली के बल्ले से निकले गनगनाते ड्राइव पर झूम उठा सोशल मीडिया, वीडियो हुआ वायरल

India vs England 3rd ODI: निश्चित रूप से इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) की यह पिच शतक की थी, लेकिन फिर भी पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli's half century) के प्रशंसकों को राहत मिली होगी कि न केवल पूर्व कप्तान ने अर्द्धशतक जड़ा, बल्कि बहुत ही लंबे समय बाद उनके बल्ले से वो खूबसूरत शॉट्स देखने को मिले, जिनके दर्शन के लिए करोड़ों फैंस तरस गए थे. और जब एक के बाद एक गनगनाते हुए सिल्की ड्रॉइव विराट के बल्ले से निकले, तो ये देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. आप इन कमेंटों से फैंस का उत्साह देख सकते हैं अब भला जब शॉट इतना मखमली होगा, तो कौन फिदा नहीं होगा. क्या कहने हैं इस ड्राइव के

आप फैंस की खुशी देखें...निश्चित रूप से कोहली को इस पारी से बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस और राहत मिली होगी

आप भावुकता और प्रेम देखिए, जो कोहली के फैन के दिल से निकला है

कोहली के लंबे समय बाद उनके चाहने वाले बहुत ही खुश हैं..इस तरह के कमेंटों की भरमार है

Virat Kohli played a solid knock of 52 off 55 balls, smashing 7 fours and a six against England in the 3rd ODI.



Great to see the King back in form just in time for the Champions Trophy 2025! Big things ahead.#ViratKohli𓃵 #INDvsENG



pic.twitter.com/m005Er4XfV