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IND vs ENG 2nd ODI: इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया, जो रूट 99 पर रहे नाबाद, सीरीज 1-1 से हुई बराबर

कार्डिफ में जो रूट भले ही अपना शतक ना लगा पाए, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड को सीरीज में बनाए रखा है.

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IND vs ENG 2nd ODI: इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया, जो रूट 99 पर रहे नाबाद, सीरीज 1-1 से हुई बराबर
Joe Root 99 Not Out England beat India by 4 Wickets

जो रूट की नाबाद 99 रनों की पारी के दम पर इंग्लैंड ने कार्डिफ में हुए सीरीज के दूसरे वनडे मुकाबले में भारत को 4 विकेट से हरा दिया. जो रूट ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए 133 गेंदों पर नाबाद 99 रन बनाए. इंग्लैंड की इस जीत के बाद सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है और  सीरीज का निर्णायक मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा और यह भारतीय टीम के लिए रोहित शर्मा का आखिरी मैच भी हो सकता है.

रोहित 47 गेंदों पर 26 रन ही बना पाए और वह संघर्ष करते दिखे. भारत के लिए विराट कोहली (65) और श्रेयस अय्यर (66) ने अर्धशतकीय पारियां खेलीं. लेकिन इसके बाद भारत की बल्लेबाजी एक बार फिर लड़खड़ा गई और टीम इंडिया 44 ओवर में 233 रनों  पर सिमट गई. जवाब में, रूट ने ऐसी पिच पर लक्ष्य का पीछा करने का बेहतरीन उदाहरण पेश किया जहां गेंद कभी तेज तो कभी धीमी उछाल ले रही थी, जिससे रन-चेज की शुरुआत में भारतीय तेज गेंदबाजों की तिकड़ी खतरनाक लग रही थी.

जब टीम का स्कोर 125 रन पर पांच विकेट था, तब रूट ने विल जैक्स (30) के साथ छठे विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी करके जीत पक्की कर दी. इंग्लैंड ने यह लक्ष्य 44.1 ओवर में हासिल किया.  रूट ने मैदान के बड़े स्क्वेयर एरिया का इस्तेमाल करते हुए स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया. लक्ष्य छोटा होने के कारण इंग्लैंड पर कभी भी स्कोरबोर्ड का दबाव नहीं था, जिससे रूट धीमी गति से रन बना सके. वह शतक से सिर्फ एक रन दूर थे, लेकिन गस एटकिंसन ने विनिंग बाउंड्री लगाकर उन्हें शतक पूरा करने से रोक दिया.

इससे पहले, रोहित शर्मा, जिन पर सबकी नजरें थी, हर डॉट बॉल दबाव बढ़ा रही थी और अब विरोधी कप्तानों को पता चल गया है कि बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़, जो एंगल से गेंद निकालते हैं,  भारत के पूर्व कप्तान के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं. एटकिंसन की गेंद पर लगे एक छक्के को छोड़कर, रोहित का कोई भी शॉट भरोसा नहीं जगा पाया.

सैम करन की छह गेंदों पर एक भी रन न बना पाने के बाद, वह आदिल रशीद का भी सामना नहीं कर पाए. विल जैक्स ने उनकी मुश्किल खत्म की, जब उनका लैप स्वीप शॉट टॉप-एज लगकर जोस बटलर के लिए आसान कैच बन गया.

जहां कोहली की शानदार पारी ने सभी को उनके बेहतरीन दिनों की याद दिला दी, वहीं रोहित की फॉर्म ने यह संकेत दिया कि वह अपने करियर के अंत के पहले से कहीं ज़्यादा करीब हैं.

कोहली ने पारी के दौरान 66 गेंदों का सामना किया. उनकी पारी के दौरान आठ चौके लगाए, जिनमें जोफ्रा आर्चर की गेंद पर लगाया गया 'बॉलर के ऊपर से ड्राइव' सबसे खूबसूरत था. लेकिन भारत के पूर्व कप्तान रोहित को 47 गेंदों में बड़ी मुश्किल से 26 रन बनाते देखना दुखद था, जिसमें लगातार नौ डॉट गेंदें भी शामिल थीं, और अंत में उन्होंने आसानी से अपना विकेट गंवा दिया.

रोहित और कोहली के बीच दूसरे विकेट के लिए 61 गेंदों में 60 रनों का साझेदारी हुई, लेकिन सोफिया गार्डन्स में मौजूद हर कोई इस बात से सहमत होगा कि इसे 'साझेदारी' नहीं कहा जा सकता. सिर्फ़ 'को' (कोहली) ने रन बनाए, जबकि 'रो' (रोहित) संघर्ष करते रहे. 

एक बार जब कोहली लौटे तो मध्यक्रम ताश के पत्तों की तरह ढह गया. 26 गेंदों के भीतर 15 रन पर भारत के चार विकेट गिर गए. जोफ्रा आर्चर (10 ओवर में 3/47) ने अपने हर स्पेल में घातक गेंदबाज़ी की. साकिब महमूद (9 ओवर में 2/52) और गस एटकिंसन (9 ओवर में 3/50) को भी विकेट मिले.

भारत के लिए उप-कप्तान अय्यर बल्लेबाजी के हीरो साबित हुए. उन्होंने शॉर्ट बॉल का अच्छे से सामना किया, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें ज्यादा साथ नहीं मिला. 

233 रन के लक्ष्य का बचाव करते हुए भारत को इससे बेहतर शुरुआत नहीं मिल सकती थी. बुमराह की एक गेंद लेंथ से थोड़ी सी घूमी और बेन डकेट का किनारा लेकर विकेट के पीछे ईशान किशन के हाथों में चली गई. पारी की पहली ही गेंद पर भारत को सफलता मिली. इसके बाद प्रसिद्ध ने जैकब बेथेल को और भी बेहतरीन गेंद डाली जो लेंथ से उछली, जबकि हैरी ब्रूक की छोटी लेकिन अच्छी 16 रन की पारी गुरनूर बरार की गेंद पर खराब शॉट चयन के कारण खत्म हुई.

हालांकि, भारतीय तेज गेंदबाजों को पिच से मिल रही मदद से रूट बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए. उन्होंने बुमराह के खिलाफ कम जोखिम लिया और प्रसिद्ध पर हमला किया. जो रूट ने सैम करन (26) के साथ मिलकर 41 रन जोड़े, लेकिन फिर किशन स्टंप्स के पास खड़े हो गए ताकि यह ऑलराउंडर शिवम दुबे की मध्यम गति की गेंदों पर जरूरी आक्रामक शॉट न खेल सके. नतीजा यह हुआ कि दुबे की गेंद पर करन का एक शानदार कैच लपका गया.

हैमस्ट्रिंग की समस्या के कारण वाशिंगटन सुंदर के सीरीज से बाहर होने के बाद जिम्मेदारी अक्षर पटेल पर आ गई, जिन्होंने जोस बटलर को बोल्ड किया. जो रूट को उनकी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. 

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