IND vs ENG 1st T20I: अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, T20I में सबसे तेज पूरे किए 100 छक्के

अभिषेक शर्मा बुधवार को भारत और इंग्लैंड के बीच पहले मैच के दौरान टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज़ 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. अभिषेक ने संजू सैमसन के साथ बैटिंग की शुरुआत की और 9 गेंदों में दो छक्के लगाए, जिससे टी20 अंतरराष्ट्रीय में सिर्फ़ 785 गेंदों में उनके 100 छक्के पूरे हो गए. पंजाब के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने वेस्टइंडीज के एविन लुईस को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने अपने करियर में 789 गेंदों में 100 छक्के लगाए थे. फुल-मेंबर देशों के प्लेयर्स में, न्यूज़ीलैंड के फिन एलन दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने इस साल फरवरी में 871 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया था. अभिषेक ने पूर्व टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव का भारतीय रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 1007 गेंदों में इस फॉर्मेट में 100 छक्के लगाए थे. अभिषेक (48 इनिंग्स) इनिंग्स के मामले में यह कारनामा करने वाले दूसरे सबसे तेज़ प्लेयर हैं, जो सिर्फ़ लुईस (42) से पीछे हैं.