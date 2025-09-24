Ind vs Ban: कुछ ऐसे बांग्लादेश को 41 रन से हराकर शान से फाइनल में पहुंचा भारत

India vs Bangladesh: भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 के अपने दूसरे मैच में बुधवार को बांग्लादेश को 41 हराकर फाइनल का टिकट बुक कर लिया. दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने बांग्लादेश को जीत के लिए 169 रन का लक्ष्य दिया था. जवाब में बांग्लादेश 19.3 ओवर में 127 रन पर सिमट गई. 169 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और टीम का स्कोर जब 4 था, जसप्रीत बुमराह ने तंजीद हसन को आउट कर दिया. तीसरे नंबर पर आए परवेज हुसैन इमोन ने सलामी बल्लेबाज सैफ हसन के साथ दूसरे विकेट के लिए 42 रन जोड़े, लकिन अच्छे आगाज को परवेज लंबा नहीं खींच सके और कुलदीप यादव ने परवेज (21) को अभिषेक के हाथों लपकवाकर चलता किया. आतिशी पारी खेलने वाले अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

सैफ गए, तो गिरते रहे विकेट

इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरे. हालांकि, लगातार गिरते विकेटों के बीच सलामी बल्लेबाज सैफ हसन ने 51 गेंद पर 5 छक्के और 3 चौके की मदद से 69 रन की पारी खेली. हालांकि, वह भी भाग्यशाली ही रहे कि उन्हें एक-दो नहीं, बल्कि पूरे चार जीवनदान बारतीय खिलाड़ियों ने दिए. लेकिन समय गुजरने के साथ ही रनों का बोझ बांग्लादेश पर भारी होता गया, तो एक छोर भी अकेल पड़ गए. सैफ का अकेला संघर्ष बांग्लादेश की जीत के लिए पर्याप्त नहीं था. सैफ और परवेज को छोड़ तीसरा कोई भी बल्लेबाज दो अंकों में नहीं पहुंच सका. पूरी टीम 19.3 ओवर में 127 पर सिमट गई.

कुलदीप यादव उम्दा बॉलिंग

भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन गेंदबाजी की और 4 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 2 विकेट लिए, लेकिन सबसे ज्यादा विकेट कुलदीप यादव के हिस्से में आए. उन्होंने 4 ओवर में 18 रन देकर 3, वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट लिए, तो अक्षर पटेल और तिलक वर्मा को 1-1 विकेट मिला.

उम्मीद से कम रहा भारत का स्कोर

इससे पहले टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय क्रिकेट टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए थे. भारतीय टीम को शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने 6.2 ओवर में पहले विकेट के लिए 77 रन जोड़कर मजबूत शुरुआत दी थी, लेकिन मध्यक्रम के बल्लेबाज इस आतिशी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सके. लगातार विकेट गिरने से रन गति प्रभावित हुई और कम से कम 30 रन कम बने. अभिषेक शर्मा ने 37 गेंद पर 75 रन की पारी खेली. इस पारी में 5 छक्के और 6 चौके शामिल रहे, तो स्लॉग ओवरों में हार्दिक पांड्या ने 29 गेंद पर 38 और गिल ने 19 गेंद पर 29 रन बनाए. शिवम दुबे 2, कप्तान सूर्यकुमार यादव 5, तिलक वर्मा 5 रन बनाकर आउट हुए अक्षर पटेल 10 रन बनाकर नाबाद रहे. बांग्लादेश के लिए के लिए तंजीम हसन साकिब, मुस्तिफुजर रहमान, मोहम्मद सैफुद्दीन ने 1-1 और रिशाद हुसैन ने 2 विकेट लिए.