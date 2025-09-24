विज्ञापन
Asia Cup 2025: भारत की इस 'सुपर पावर मिसाइल' ने पूरी तरह में न होने के बावजूद सभी टीमों की सुतली न केवल खोली है. बल्कि यहां भारत नया मानक खड़ा करता दिख रहा है

Read Time: 3 mins
Ind vs Ban: भारत की 'सुपर-पावर मिसाइल ' ने मचा रखा है एशिया कप में हड़कंप, आज बांग्लादेश को बर्बाद कर देगी
Asia Cup 2025: टीम इंडिया की फाइल फोटो
  • एशिया कप में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला फाइनल में पहुंचने के लिए निर्णायक होगा
  • टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में शुरुआती पावर-प्ले ओवरों में उच्च रन बनाने की क्षमता साबित की है
  • पिछले चार मैचों में भारत ने शुरुआती छह ओवरों में ग्यारह दशमलव ग्यारह का औसत रन बनाया है
India vs Bangladesh: यूएई (UAE) में खेले जा रहे एशिया कप (Asia Cup 2025) में टीम इंडिया आज बांग्लादेश (India vs Bangladesh) से भिड़ने जा रही है. मुकाबला बहुत ही बड़ा है. आज जो भी टीम जीतेगी, वह फाइनल में जगह बना लेगी. इससे अलग एक सच है कि क्षमता और कागज दोनों पर ही टीम सूर्यकुमार (Suryakumar) बांग्लादेशियों से इक्कीस नहीं बाइस है, लेकिन यह जो खेल है, वह दिन विशेष पर राज को रंक बना देता है. बहरहाल, भारत के पास एशिया कप में एक ऐसी 'सुपर-पावर मिसाइल' है, जो सिर्फ उसी के पास है. और इस सुपर पावर मिसाइल का टीम ने हर मैच में सबूत दिया है. और अगर यह सुपर पावर मिसाइल आज चली, तो यह बांग्लादेश को बर्बाद कर देगी.

इस 'सुपर-पावर मिसाइल' से नहीं बचेगा बांग्लादेश!

मैच दर मैच टी-20 में टीम इंडिया ने न केवल सुपर-पावर को गढ़ा है, बल्कि इस एशिया कप में एक नई ऊंचाई भी दे दी है. और यह सुपर पावर है शुरुआती पावर-प्ले के ओवर, जब 30 गज के घेरे के बाहर सिर्फ 2 ही फील्डर होते हैं. दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में शाहीन एंड कंपनी को टांय-टांय फिस्स कर दिया. ऐसी बमबारी की कि तहशत बांग्लादेशी ड्रेसिंग रूम तक जा पहुंची. इन दोनों ने मिलकर 6 ओवरों में ही 69 रन बना दिए. मतलब पावर-प्ले के हर ओवर में 11 रन से ऊपर की दर, लेकिन सुपर पावर की असल प्रमाण कुछ और है, जो पिछले सभी चार मैचों में दिखाई पड़ा.

यह है भारत की 'सुपर-पावर मिसाइल' का सबूत

स्कोर                                   बनाम

60/1 (4.3 ओवर)                  यूएई

62/2                                  पाकिस्तान

60/1                                   ओमान

69/0                                पाकिस्तान

इस बात से दहला हुआ है बांग्लादेश!

चार मैचों के बाद भारत की सुपर पावर ने एक नया मानक स्थापित करते हुए शुरुआती छह ओवरों में 11.11 का औसत बना दिया. ऐसा तब हुआ है, जब शुरुआती मैच में गिल नहीं, चले तो कभी अभिषेक छोटी तेज-तर्रार पारी खेलकर लौट गए. आप सोचिए कि जब ये दोनों ही दोनों ही छोर से समान सुर लगाएंगे, तो फिर पावर-प्ले में औसत कहां जाएगी और यह सुपर पावर मिसाइल कितनी खतरनाक हो जाएगी. जब औसत ऐसा हो और पिच आसान, तो जाहिर है कि बॉलर कांपेंगे ही कांपेंगे. इस मामले में बांग्लादेश दूसरे नंबर पर है, जिसका औसत 8.29 है. ऐसे में बांग्लादेश के बॉलरों की क्यों नींद उड़ी हुई है, यह सहज ही समझा जा सकता है. पर एक बात साफ है कि जब गिल और अभिषेक बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे, तो यह रन प्रति ओवर औसत और ऊपर जाएगा ही जाएगा!

Shubman Singh Gill, Abhishek Sharma, India, Bangladesh, India Vs Bangladesh 09/24/2025 Inba09242025265033, Cricket
