Ind vs Ban: भारत की 'सुपर-पावर मिसाइल ' ने मचा रखा है एशिया कप में हड़कंप, आज बांग्लादेश को बर्बाद कर देगी

India vs Bangladesh: यूएई (UAE) में खेले जा रहे एशिया कप (Asia Cup 2025) में टीम इंडिया आज बांग्लादेश (India vs Bangladesh) से भिड़ने जा रही है. मुकाबला बहुत ही बड़ा है. आज जो भी टीम जीतेगी, वह फाइनल में जगह बना लेगी. इससे अलग एक सच है कि क्षमता और कागज दोनों पर ही टीम सूर्यकुमार (Suryakumar) बांग्लादेशियों से इक्कीस नहीं बाइस है, लेकिन यह जो खेल है, वह दिन विशेष पर राज को रंक बना देता है. बहरहाल, भारत के पास एशिया कप में एक ऐसी 'सुपर-पावर मिसाइल' है, जो सिर्फ उसी के पास है. और इस सुपर पावर मिसाइल का टीम ने हर मैच में सबूत दिया है. और अगर यह सुपर पावर मिसाइल आज चली, तो यह बांग्लादेश को बर्बाद कर देगी.

इस 'सुपर-पावर मिसाइल' से नहीं बचेगा बांग्लादेश!

मैच दर मैच टी-20 में टीम इंडिया ने न केवल सुपर-पावर को गढ़ा है, बल्कि इस एशिया कप में एक नई ऊंचाई भी दे दी है. और यह सुपर पावर है शुरुआती पावर-प्ले के ओवर, जब 30 गज के घेरे के बाहर सिर्फ 2 ही फील्डर होते हैं. दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में शाहीन एंड कंपनी को टांय-टांय फिस्स कर दिया. ऐसी बमबारी की कि तहशत बांग्लादेशी ड्रेसिंग रूम तक जा पहुंची. इन दोनों ने मिलकर 6 ओवरों में ही 69 रन बना दिए. मतलब पावर-प्ले के हर ओवर में 11 रन से ऊपर की दर, लेकिन सुपर पावर की असल प्रमाण कुछ और है, जो पिछले सभी चार मैचों में दिखाई पड़ा.

यह है भारत की 'सुपर-पावर मिसाइल' का सबूत

स्कोर बनाम

60/1 (4.3 ओवर) यूएई

62/2 पाकिस्तान

60/1 ओमान

69/0 पाकिस्तान

इस बात से दहला हुआ है बांग्लादेश!

चार मैचों के बाद भारत की सुपर पावर ने एक नया मानक स्थापित करते हुए शुरुआती छह ओवरों में 11.11 का औसत बना दिया. ऐसा तब हुआ है, जब शुरुआती मैच में गिल नहीं, चले तो कभी अभिषेक छोटी तेज-तर्रार पारी खेलकर लौट गए. आप सोचिए कि जब ये दोनों ही दोनों ही छोर से समान सुर लगाएंगे, तो फिर पावर-प्ले में औसत कहां जाएगी और यह सुपर पावर मिसाइल कितनी खतरनाक हो जाएगी. जब औसत ऐसा हो और पिच आसान, तो जाहिर है कि बॉलर कांपेंगे ही कांपेंगे. इस मामले में बांग्लादेश दूसरे नंबर पर है, जिसका औसत 8.29 है. ऐसे में बांग्लादेश के बॉलरों की क्यों नींद उड़ी हुई है, यह सहज ही समझा जा सकता है. पर एक बात साफ है कि जब गिल और अभिषेक बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे, तो यह रन प्रति ओवर औसत और ऊपर जाएगा ही जाएगा!