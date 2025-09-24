विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs BAN, Asia Cup: मुस्तफिजुर रहमान के निशाने पर हो होगा महारिकॉर्ड, शाकिब को पीछे छोड़ मचाएंगे तहलका

Mustafizur Rahman 150 T20I Wickets: बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के पास इतिहास रचने का मौका होगा. मुस्तफिजुर रहमान अगर भारत के खिलाफ एक विकेट भी लेते हैं, तो वह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट हासिल करने वाले पहले बांग्लादेशी होंगे.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs BAN, Asia Cup: मुस्तफिजुर रहमान के निशाने पर हो होगा महारिकॉर्ड, शाकिब को पीछे छोड़ मचाएंगे तहलका
Mustafizur Rahman: मुस्तफिजुर रहमान के निशाने पर हो होगा महारिकॉर्ड
  • मुस्तफिजुर रहमान भारत के खिलाफ 1 विकेट लेने पर T20I में 150 विकेट पूरे करने वाले पहले बांग्लादेशी होंगे.
  • रहमान ने 117 टी20 मैचों में 20.57 की औसत से 149 विकेट लिए हैं, जिसमें तीन बार चार या अधिक विकेट शामिल हैं.
  • वह बांग्लादेश के सबसे ज्यादा टी20 विकेट लेने वाले गेंदबाज शाकिब अल हसन के बराबर हैं, दोनों के 149 विकेट हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

भारत और बांग्लादेश के बीच बुधवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सुपर-4 का मुकाबला खेला जाना है. इस मैच में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के पास इतिहास रचने का मौका होगा. मुस्तफिजुर रहमान अगर भारत के खिलाफ एक विकेट भी लेते हैं, तो वह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट हासिल करने वाले पहले बांग्लादेशी होंगे.

मुस्तफिजुर रहमान छोड़ेंगे शाकिब को पीछे

मुस्तफिजुर रहमान ने साल 2015 से अब तक 117 टी20 मुकाबलों में 20.57 की औसत के साथ 149 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान 3 बार रहमान पारी में चार, या इससे अधिक विकेट हासिल कर चुके हैं. 25 मई 2024 को यूएई के खिलाफ इस तेज गेंदबाज ने 4 ओवरों में महज 10 रन देकर 6 विकेट हासिल किए थे.

फिलहाल, बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज्यादा टी20 विकेट हासिल करने के मामले में रहमान, शाकिब अल हसन के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पायदान पर हैं. शाकिब ने 129 टी20 मुकाबलों में 149 शिकार किए हैं.

वैश्विक स्तर पर सिर्फ तीन ही गेंदबाज 150 टी20 विकेट हासिल कर सके हैं. इनमें राशिद खान (173 विकेट), टिम साउदी (164 विकेट) और ईश सोढ़ी (150) का नाम शामिल है.

एशिया कप में मचा रहे धूम

बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने एशिया कप 2025 के 4 मुकाबलों में 15 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें कुल 90 रन देकर 7 विकेट हासिल किए. रहमान इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में चौथे स्थान पर मौजूद हैं.

मुस्तफिजुर रहमान ने एशिया कप 2025 में हांगकांग के खिलाफ 22 रन दिए, लेकिन कोई विकेट हासिल नहीं कर सके. इसके बाद उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 35 रन देकर 1 विकेट लिया. रहमान ने अफगानिस्तान के विरुद्ध 28 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, जबकि श्रीलंका के खिलाफ सुपर-4 मुकाबलों में महज 20 रन देकर उन्होंने 3 विकेट चटकाए.

टीम इंडिया की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर फाइनल का टिकट हासिल करने की होगी. वहीं, बांग्लादेशी टीम भी सुपर-4 में लगातार दूसरी जीत हासिल करने के इरादे से उतरेगी.

यह भी पढ़ें: Asia Cup Super-4: जीत के साथ पाकिस्तान ने प्वॉइंट्स टेबल में मचाई खलबली, कौन कैसे पहुंचेगा फाइनल में? ऐसा है पूरा समीकरण

यह भी पढ़ें: IND Vs BAN, Asia Cup: भारत के खिलाफ मैच से पहले बांग्लादेश को लगा बड़ा झटका, कप्तान हुआ चोटिल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mustafizur Rahman, India, Bangladesh, Cricket, Asia Cup 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com