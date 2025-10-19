विज्ञापन
IND vs AUS: पर्थ में हुआ अनर्थ, नहीं चला RO-KO का रथ

Virat Kohli departs on duck for first time in Australia in ODIs: रोहित और विराट दोनों दिग्गजों को सस्ते में निपटाकर ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर दबाव बना लिया. कप्तान शुभमन गिल भी 10 रन बनाकर आउट हुए और भारत ने 25 के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिये

  • पर्थ वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों बल्लेबाज अपने कमबैक मैच में निराशाजनक प्रदर्शन कर के आउट हुए
  • विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार वनडे मैच में बिना कोई रन बनाए केवल आठ गेंदें खेलीं और आउट हो गए
  • रोहित शर्मा ने चौका लगाया लेकिन 14 गेंदों में ही जॉश हेज़लवुड की गेंद पर कैच देकर अपना विकेट गंवा दिया
Virat Kohli- Rohit Sharma flops on ODI comebacks: पर्थ वनडे को लेकर सबसे ज़्यादा नज़र रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर ही रही. भारत को पहले बल्लेबाज़ी करने की चुनौती मिली. आकाश में बदली छायी रही और भारतीय स्टार बल्लेबाज़ों की पारी पर बड़ा ग्रहण लग गया. दरअसल आज रोहित और विराट कभी पर्थ की पिच पर पांव जमाते ही नहीं दिखे. 

ऑस्ट्रेलिया में पहली बार वनडे में 0

विराट कोहली के रूप में भारत का दूसरा विकेट गिरा. विराट ने 8 गेंदों का सामना किया. उनके बल्ले से ना तो कोई स्ट्रोक निकला ना ही वो पिच पर सेटल होते दिखे. मिचेल स्टार्क की गेंद पर 7वें ओवर में बैकवर्ड प्वाइंट पर 22 साल के कूपर कोनोलि ने शानदार कैच लपका और करोड़ों भारतीय फैंस का दिल बैठ गया. ये पहला मौक़ा है जब विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में वनडे में 0 रन बनाकर आउट हुए हैं. वैसे स्टार्क विराट को इस पारी में लगातार मुश्किलों में घेरते दिखे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 51 मैचों में 8 शतकीय पारी खेलने वाले विराट अपना खाता भी नहीं खोल सके. 

रोहित का रुठा बल्ला

रोहित शर्मा ने 14 गेंदों का सामना किया. मिचेल स्टार्क को एक चौका भी लगाया. लेकिन इससे पहले कि वो पिच पर सेटल होते जॉश हेज़लवुड ने उन्हें फांस लिया. हेज़लवुड की गेंद पर 29 साल के बैटर मैच रेनशा ने सेकेंड स्लिप में उनका कैच लपका और उनका काम तमाम कर दिया. 

ऑस्ट्रेलिया में रोहित की विरासत

रोहित शर्मा भी ऑस्ट्रेलियाई धरती पर लंबे समय से कामयाब साबित हुए हैं. ऑस्ट्रेलिया में वनडे में उन्होंने 53 से अधिक की औसत से 1,300 से अधिक रन बनाए हैं.

ऑस्ट्रेलिया में कोहली का रिकॉर्ड

वैसे कोहली के ऑस्ट्रेलिया में चाहने वालों की कमी नहीं है. ऑस्ट्रेलिया में उनका रिकॉर्ड भी काफी प्रभावशाली रहा है. ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर पर विराट ने 29 वनडे मैच खेले हैं जिनमें उन्होंने 5 शतकों के साथ 1,327 रन बनाए हैं.

RO-KO पर बढ़ा दबाव- सोशल मीडिया पर करने लगे ट्रेंड

रोहित और विराट दोनों दिग्गजों को सस्ते में निपटाकर ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर दबाव बना लिया. कप्तान शुभमन गिल भी 10 रन बनाकर आउट हुए और भारत ने 25 के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिये. इनके आउट होते ही #ROKO सोशल मीडिया पर ट्रेंट भी करने लगा. लेकिन बड़ी बात ये है कि विराट और रोहित के लिए अब ऑस्ट्रेलिया में खुद को साबित करने के दो ही मौक़े बचे हैं. 23 अक्टूबर को एडिलेड र 25 अक्टूबर को सिडनी में ये दोनों दिग्गज बेइंतहा दवाब में उतरेंगे इसमें कोई दो राय नहीं है.

Virat Kohli, Rohit Gurunath Sharma, Australia Vs India 2025, Cricket
