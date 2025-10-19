विज्ञापन
Rohit Sharma record: रोहित शर्मा ने मैदान पर उतरते ही एक बड़ा कारनामा अपने नाम कर लिया है. बता दें कि पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

IND vs AUS: रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, 500 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले भारत के पांचवें खिलाड़ी बने
IND vs AUS, 1st ODI: रोहित शर्मा ने रचा इतिहास
  • ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने भारत के खिलाफ पहले वनडे में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है
  • नीतीश कुमार रेड्डी ने उसी स्टेडियम में वनडे में पदार्पण किया जहां उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला था
  • रोहित शर्मा 500 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले भारत के पांचवें खिलाड़ी बन गए हैं जो एक खास उपलब्धि है
IND vs AUS, Rohit Sharma: ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने रविवार को यहां भारत के खिलाफ पहले वनडे मैच में टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारत के लिए ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी उसी स्टेडियम में वनडे में पदार्पण करेंगे, जहां उन्होंने लगभग एक साल पहले अपना पहला टेस्ट मैच खेला था. बता दें कि भारतीय दिग्गज रोहित शर्मा ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. रोहित शर्मा 500 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले भारत के पांचवें खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, एमएस धोनी और विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 से ज्यादा मैच खेले हैं. 

सर्वाधिक इंटरनेशनल मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी

  • 664 - सचिन तेंदुलकर
  • 652 - एम जयवर्धने
  • 594 - के संगकारा
  • 586 - सनथ जयसूर्या
  • 560 - रिकी पोंटिंग
  • 551 - विराट कोहली*
  • 538 - एमएस धोनी
  • 524 - शाहिद अफरीदी
  • 519 - जैक्स कैलिस
  • 509 - राहुल द्रविड़
  • 500 - रोहित शर्मा*

पहले वनडे में रोहित 8 रन बनाकर आउट

बता दें कि मैच में रोहित शर्मा 8 रन बनाकर आउट हुए. रोहित को जोश हेडलवुड ने स्लिप में कैच कराकर पवेलियन भेजा, रोहित ने अपनी 8 रन की पारी में 14 गेंद का सामना किया और एक चौका लगाने में सफल रहे.  बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद पहली बार रोहित वनडे क्रिकेट में नजर आए थे. लेकिन उनकी क्रिकेट के मैदान पर वापसी कोई बड़ा असर नहीं छोड़ पाई है. 

भारत (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेट कीपर), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह

ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग इलेवन): ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप (विकेट कीपर), मैट रेनशॉ, कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, मिशेल स्टार्क, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, जोश हेज़लवुड

