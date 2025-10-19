Virat Kohli Wicket: मिचेल स्टार्क की गेंद ने किया विराट कोहली का शिकार, फिर कर बैठे गलती, ऐसे हुए आउट, Video

- विराट कोहली पहले वनडे मैच में बिना कोई रन बनाए मिचेल स्टार्क की गेंद पर कैच होकर आउट हुए हैं
- कोहली ने आठ गेंदों का सामना किया लेकिन अपना स्कोर भी नहीं बना पाए और बैकवर्ड प्वाइंट पर कैच हुए
- यह कोहली का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 39वां और वनडे में 17वां डक आउट होना है
Virat Kohli wicket, IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में विराट कोहली कोई खास कमाल नहीं कर पाए और बिना रन बनाए मिचेल स्टार्क की गेंद पर बैकवर्ड प्वाइंट पर कूपर कोनोली ड्राइव मारकर कैच लपक लिया. कोहली ने 8 गेंद का सामना किया था लेकिन अपना खाता भी नहीं खोल पाए. कोहली के अलावा रोहित केवल 8 रन बनाकर जोश हेजलवुड की गेंद पर स्लिप में कैच कर लिए गए.
कोहली 17वीं बार वनडे में डक पर आउट
विराट कोहली 17वीं बार वनडे में 0 पर आउट हुए हैं. वहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में कोहली 39 बार बिना खाता खोते पवेलियन लौटे.
इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक 0 पर आउट होने वाले खिलाड़ी
- 43 - ज़हीर खान
- 40 - इशांत शर्मा
- 39 - विराट कोहली*
- 37 - हरभजन सिंह
- 35 - अनिल कुंबले
- 35 - जसप्रीत बुमराह
- 34 - सचिन तेंदुलकर
- 34 - रोहित शर्मा
ऐसे आउट हुए कोहली
रोहित और कोहली दोनों की वापसी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही. बता दें कि कोहली को स्टार्क ने ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद कैच कराकर पवेलियन भेजा. कोहली ने शरीर से दूर खेलने की कोशिश की जिसमें वो फंस गए, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधे बैकवर्ड प्वाइंट पर हवा में गई, जहां कूपर ने हवा में तैरते हुए लपक लिया. बता दें कि पहली बार वनडे में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर कोहली 0 पर आउट हुए हैं.
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कब-कब 0 पर आउट हुए कोहली (ODI क्रिकेट)
0 (3) बेंगलुरु, 2013
0 (4) चेन्नई, 2017
0 (8) पर्थ, 2025*
