कुर्ता फाड़ के...लालू यादव के घर के सामने फूट-फूटकर रोने लगे पार्टी के नेता, टिकट को लेकर हो गया 'खेला'

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, सियासी बयानबाजी वैसे-वैसे तेज होती जा रही है. इतना ही नहीं कई सीटों पर टिकट बंटवारे को लेकर भी तनातनी देखने को मिल रही है. इस बीच मधुबन विधानसभा के राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के पूर्व प्रत्याशी मदन शाह का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जिसमें वो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के आवास के सामने फूट-फूटकर रोते हुए नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं उन्होंने अपना कुर्ता भी फाड़ लिया है और आरोप लगाया की उनसे टिकट के लिए पैसे मांगे गए.

संजय यादव पर लगाए गंभीर आरोप

मदन शाह ने राजद नेता तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मदन शाह के अनुसार उसने 2 करोड़ 70 लाख मांगे गए थे. मदन शाह ने आरोप लगाया कि संजय यादव टिकट बेच रहे हैं. उन्होंने कहा कि टिकट के बदले पैसे मांगे गए थे. पैसे देने से इनकार करने पर टिकट काटकर डॉ. संतोष कुशवाहा को दे दिया गया. बता दें कि संतोष कुशवाहा सीमांचल क्षेत्र में जेडीयू के कद्दावर नेता थे. ये हाल ही में राजद में शामिल हुए हैं.

विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडिया' में प्रमुख सहयोगी पार्टी राजद अब तक कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुका है. जिसमें कई ऐसी सीट हैं, जहां उसने अपने ही सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिए हैं.

दो चरणों में हैं मतदान

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पूरा शेड्यूल पहले ही घोषित कर दिया है. प्रदेश में कुल 243 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में चुनाव होगा. 6 और 11 नवंबर को मतदान, जबकि 14 नवंबर को रिजल्ट की घोषणा होगी. शेड्यूल की घोषणा के साथ ही पूरे बिहार में आचार संहिता लागू हो गई है.