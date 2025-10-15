विज्ञापन
Video: विराट कोहली की दरियादिली, ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर ऐसा कर जीत लिया फैन्स का दिल

Virat Kohli Heartwarming Gesture at Delhi Airport: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रवाना होने से पहले विराट कोहली ने दिल्ली एयरपोर्ट पर अपने फैन्स के लिए कुछ ऐसा किया है जिसने फैन्स का दिल जीत लिया है.

Virat Kohli viral video: कोहली ने जीता दिल
  • भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हुई है
  • विराट कोहली ने बस में बैठे एक फैन से अपना पोस्टर मांगा और उस पर हस्ताक्षर किए
  • कोहली लंबे समय बाद इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं और शुभमन गिल कप्तान हैं
Virat Kohli Asks Fan For Poster: भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए रवाना हो गई है. भारतीय टीम दिल्ली एय़रपोर्ट से ऑस्ट्रेलिया रवाना हुई. दिल्ली एयरपोर्ट पर अपने चहेते खिलाड़ियों को देखने के लिए फैन्स काफी संख्या में पहुंचे थे. वहीं, ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले कोहली ने अपने एक फैन के लिए कुछ ऐसा किया है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हुआ ये कि कोहली ने एक फैन को अपना पोस्टर पकड़े देखा. उन्होंने बस में ही बैठे-बैठे ही उस फैन से पोस्टर मांगा उस पर हस्ताक्षर कर दिए. यह पल अब सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. लंबे अंतराल के बाद कोहली इंटरनेशनल क्रिकेटमें वापसी कर रहे हैं.  उन्होंने आखिरी बार इस साल की शुरुआत में यूएई में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारत के लिए खेला था.

विराट कोहली  इंटरनेशनल स्तर पर टेस्ट और टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं. उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है. मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद से यह भारतीय जर्सी में उनकी पहली वनडे सीरीज होगी. विराट कोहली नवनियुक्त वनडे कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेलेंगे. इस टीम में रोहित शर्मा भी मौजूद हैं.ये दोनों ही खिलाड़ी करीब 6 महीनों के बाद भारतीय वनडे टीम में वापसी करने जा रहे हैं.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर को पर्थ स्टेडियम में पहला वनडे मैच खेला जाएगा. इसके बाद 23 अक्टूबर को दोनों टीमें एडिलेड में दूसरा वनडे मैच खेलेंगी, जबकि सिडनी में सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच 25 अक्टूबर को आयोजित होगा. 

वनडे वर्ल्ड कप में अभी करीब 2 साल शेष हैं.  ऐसे में 36 वर्षीय कोहली और 38 वर्षीय रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में आगामी वनडे सीरीज विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए एक और विश्व कप खेलने की चाहत के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी. 

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल।

