विज्ञापन
विशेष लिंक

'जब बुमराह दूसरे छोर पर हों, तो विकेट लेना आसान', जीत के बाद बोले अर्शदीप सिंह

अर्शदीप ने बताया "मैं बस अपनी गेंदबाजी का आनंद लेने की कोशिश करता हूं और अपने प्लान को सिंपल रखता हूं.

Read Time: 2 mins
Share
'जब बुमराह दूसरे छोर पर हों, तो विकेट लेना आसान', जीत के बाद बोले अर्शदीप सिंह

Ind vs Aus T20i: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए रोमांचक टी20 मुकाबले में अपनी शानदार गेंदबाजी से टीम इंडिया को जीत दिलाने वाले अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) को 'प्लेयर ऑफ द मैच' (Player of the Match) चुना गया. इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की टी20 सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली. अवॉर्ड लेने के बाद, अर्शदीप ने अपनी सफलता का राज खोला और बताया कि वह आक्रामक बल्लेबाजों के सामने किस प्लानिंग के साथ उतरते हैं.

'प्रोसेस को रखा सिंपल'

अर्शदीप सिंह ने अपनी सफलता के लिए कड़ी मेहनत और अपनी योजनाओं पर टिके रहने को श्रेय दिया. उन्होंने कहा, "मैं बस अपने प्रोसेस पर काम कर रहा हूं, अपनी स्किल पर भरोसा कर रहा हूं और उन प्लान को लागू कर रहा हूं जिनका मैंने अभ्यास किया है."

बुमराह की मौजूदगी का 'डबल धमाका'

अर्शदीप ने बताया कि उनके विकेट लेने के मौके अक्सर दूसरे छोर पर गेंदबाजी कर जसप्रीत बुमराह की मौजूदगी से बनते हैं. अर्शदीप ने आगे कहा कि, "उन्हें आक्रामक बल्लेबाजों को गेंदबाजी करने में मजा आता है, क्योंकि जब कोई आप पर तेजी से शॉट खेलने आता है, तो हमेशा विकेट लेने का मौका होता है."

अर्शदीप ने कहा, "जब बुमराह जैसा कोई गेंदबाज दूसरे छोर से गेंदबाजी कर रहा होता है, तो बल्लेबाज अक्सर मेरे खिलाफ ज्यादा जोखिम लेते हैं, जिससे मुझे विकेट लेने के अवसर मिलते हैं."

प्लान को सिंपल रखना ही सही

अर्शदीप ने बताया "मैं बस अपनी गेंदबाजी का आनंद लेने की कोशिश करता हूं और अपने प्लान को सिंपल रखता हूं. चाहे कोई भी स्थिति हो. पावरप्ले हो या डेथ ओवर, मैं सिर्फ एग्जीक्यूशन पर फोकस करता हूं. जिसका अभ्यास किया है, उसी पर टिका रहता हूं."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Australia Vs India 2025, Arshdeep Singh Brar, Jasprit Jasbirsingh Bumrah, Suryakumar Ashok Yadav, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com