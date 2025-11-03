विज्ञापन

जीत गये, वर्ल्ड चैंपियंस...अमिताभ बच्चन ने विश्व कप विजेता महिला टीम के लिए लिखा ये स्पेशल मैसेज

भारत की पहली महिला विश्व कप जीत पर अमिताभ बच्चन ने इंडियन महिला क्रिकेट टीम के लिए एक स्पेशल मैसेज शेयर किया है. 

Read Time: 2 mins
Share
जीत गये, वर्ल्ड चैंपियंस...अमिताभ बच्चन ने विश्व कप विजेता महिला टीम के लिए लिखा ये स्पेशल मैसेज
अमिताभ बच्चन ने दी इंडियन क्रिकेट टीम को बधाई
नई दिल्ली:

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार आईसीसी महिला विश्व कप का खिताब जीत लिया. मुंबई के डी. वाई. पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया. पूरे देश में जश्न का माहौल है. जहां सोशल मीडिया पर फैंस और सेलेब्स बधाईयां देते हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी इस मामले में पीछे नहीं रहे हैं. उन्होंने इंडियन वुमन्स क्रिकेट टीम के लिए एक दिल छू लेने वाले स्पेशल पोस्ट शेयर किया है. 

अमिताभ बच्चन ने एक्स पर तिरंगा इमोजी के साथ लिखा, जीत गए!!! भारतीय महिला क्रिकेट.. विश्व चैंपियन!! आपने हम सभी के लिए कितना गौरव लाया है.. बधाई बधाई बधाई !!!!

इसके अलावा एक्टर और डायरेक्टर फरहान अख्तर ने इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर करते हुए लिखा- इतिहास रच दिया! हमारी नीली जर्सी वाली लड़कियों को बधाई. चैंपियन की तरह बल्लेबाजी और गेंदबाजी की और अब.. वे विश्व चैंपियन हैं..! क्या खेल था!! एक बेहतरीन टीम परफॉर्मेंस. चलिए, जश्न शुरू करते हैं..

वहीं एक्टर मनोज बाजपेयी ने इंस्टाग्राम पोस्ट के साथ लिखा, विश्व चैंपियन! 🏆 इतिहास रचा और देखा! सिर्फ एक मैच नहीं... यह एक ऐसा पल लगा जो लंबे समय तक हमारे ज़हन में रहेगा. टीम इंडिया पर बहुत गर्व है. शेफाली और ऋचा ने शानदार परफॉर्म किया, और पूरी टीम ने आज अपना सब कुछ झोंक दिया. यह ऐतिहासिक दिन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा, और अब कई युवा लड़कियां यह मान लेंगी कि यह संभव है.

बता दें, इस ऐतिहासिक मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 298 रन बनाए. जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन भारत ने जल्दी-जल्दी विकेट लेकर मैच अपने पक्ष में कर लिया, जिसके चलते  दक्षिण अफ्रीका की टीम 246 रन पर ऑलआउट हो गई. इस जीत के साथ ही भारतीय महिला क्रिकेट में एक नए दौर की शुरुआत हो गई है। खिलाड़ियों की आंखों में खुशी के आंसू थे और देश का तिरंगा गर्व से लहरा रहा था. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Amitabh Bachchan, Anushka Sharma, Amitabh Bachchan Twitter, Amitabh Bachchan Wishes Indian Women Cricket Team
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com