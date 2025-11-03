विज्ञापन
विशेष लिंक

"हर गेंद पे जोश... ये है हमारी Team India": गौतम अदाणी ने दी भारतीय महिला क्रिकेट टीम को जीत की बधाई

अपनी पोस्ट में गौतम अदाणी ने लिखा, "टीम इंडिया को ढेर सारी शुभकामनाएं... भारत और भारत की बेटियों के लिए ये बेहद शानदार जीत है. ये सिर्फ क्रिकेट में ही एक जीत नहीं है बल्कि ये जीत उन लड़कियों की है, जो सपने देखने की हिम्मत रखती हैं."

Read Time: 2 mins
Share
"हर गेंद पे जोश... ये है हमारी Team India": गौतम अदाणी ने दी भारतीय महिला क्रिकेट टीम को जीत की बधाई
  • गौतम अदाणी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वनडे विश्व कप जीतने पर पर बधाई दी है और टीम पर गर्व जताया है
  • अदाणी ने इस जीत को सपने देखने वाली लड़कियों के हौसले और शालीनता की जीत बताया है जो देश की पहचान है
  • भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मुंबई के डी. वाई. पाटिल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर इतिहास रचा
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वनडे विश्व कप जीतने पर बधाई दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए भारतीय महिला क्रिकेट टीम को इस जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं और कहा, "टीम इंडिया पर गर्व है - प्रखर, निडर और हमेशा भारत"

अपनी पोस्ट में गौतम अदाणी ने लिखा, "टीम इंडिया को ढेर सारी शुभकामनाएं... भारत और भारत की बेटियों के लिए ये बेहद शानदार जीत है. ये सिर्फ क्रिकेट में ही एक जीत नहीं है बल्कि ये जीत उन लड़कियों की है, जो सपने देखने की हिम्मत रखती हैं. ये उनके हौसले और शालीनता की जीत है. हर गेंद पे जोश, हर शॉट में शान, ये है हमारी टीम इंडिया - देश की पहचान! जय नारी शक्ति. 🏆 जय हिंद."

बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मुंबई के डी. वाई. पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर इतिहास रच दिया है. इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से मात दी. इस जीत के साथ ही कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी इतिहास रच दिया है. 

हरमनप्रीत महिला विश्व कप जीतने वाली दुनिया की सबसे अधिक उम्र की कप्तान बन गई हैं. हरमनप्रीत कौर ने 36 साल 239 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की है. हरमनप्रीत ने इस टूर्नामेंट में बल्ले से भी शानदार प्रदर्शन किया और 9 मैचों की 8 पारियों में 32.50 की औसत के साथ 260 रन बनाए. उनका स्ट्राइक रेट भी 89.04 का रहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gautam Adani, Indian Women Cricket Team, ODI World Cup 2025, Team India, Harmanpreet Kaur
Get App for Better Experience
Install Now