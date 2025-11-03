"हर गेंद पे जोश... ये है हमारी Team India": गौतम अदाणी ने दी भारतीय महिला क्रिकेट टीम को जीत की बधाई

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वनडे विश्व कप जीतने पर बधाई दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए भारतीय महिला क्रिकेट टीम को इस जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं और कहा, "टीम इंडिया पर गर्व है - प्रखर, निडर और हमेशा भारत"

अपनी पोस्ट में गौतम अदाणी ने लिखा, "टीम इंडिया को ढेर सारी शुभकामनाएं... भारत और भारत की बेटियों के लिए ये बेहद शानदार जीत है. ये सिर्फ क्रिकेट में ही एक जीत नहीं है बल्कि ये जीत उन लड़कियों की है, जो सपने देखने की हिम्मत रखती हैं. ये उनके हौसले और शालीनता की जीत है. हर गेंद पे जोश, हर शॉट में शान, ये है हमारी टीम इंडिया - देश की पहचान! जय नारी शक्ति. 🏆 जय हिंद."

Congratulations to Team India!! What a victory for Bharat and her daughters! This is not just a victory in cricket. It is a victory of spirit, of grace, of every girl who ever dared to dream.



हर गेंद पे जोश, हर शॉट में शान,

ये है हमारी Team India - देश की पहचान!



Proud of Team… https://t.co/I4SHPuQkE1 — Gautam Adani (@gautam_adani) November 3, 2025

बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मुंबई के डी. वाई. पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर इतिहास रच दिया है. इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से मात दी. इस जीत के साथ ही कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी इतिहास रच दिया है.

हरमनप्रीत महिला विश्व कप जीतने वाली दुनिया की सबसे अधिक उम्र की कप्तान बन गई हैं. हरमनप्रीत कौर ने 36 साल 239 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की है. हरमनप्रीत ने इस टूर्नामेंट में बल्ले से भी शानदार प्रदर्शन किया और 9 मैचों की 8 पारियों में 32.50 की औसत के साथ 260 रन बनाए. उनका स्ट्राइक रेट भी 89.04 का रहा है.