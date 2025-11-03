विज्ञापन

स्मृति मंधाना के बॉयफ्रेंड ने शेयर किया वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी के साथ पोस्ट, बोले- मैं  सपना देख रहा हूं?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वुमन्स वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है, जिसके चलते क्रिकेटर स्मृति मंधाना के बॉयफ्रेंड ने स्पेशल पोस्ट शेयर किया है.

स्मृति मंधाना के लिए बॉयफ्रेंड पलाश ने लिखा पोस्ट
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मुंबई के डी. वाई. पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर इतिहास रच दिया. इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से मात दी. इसके चलते सोशल मीडिया पर फैंस ही नहीं सेलेब्स भी बधाईयां देते हुए पोस्ट शेयर कर रहे हैं. इसी बीच स्मृति मंधाना के बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल ने इंस्टाग्राम पर दो पोस्ट शेयर किए हैं, जिसमें उन्होंने गर्लफ्रेंड की तस्वीर शेयर करते हुए वुमन्स वर्ल्डकप 2025 जीतने की बधाई दी है. 

पलाश मुच्छल ने इंस्टाग्राम पर पहली तस्वीर हाथ में ट्रॉफी लिए हुए दिखाई, जिसमें उनका चेहरा तो नहीं लेकिन स्मृति मंधाना जरुर मुस्कुराते हुए नजर आ रही थीं. इस फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, सबसे आगे है हम हिंदुस्तानी. 

दूसरी फोटो में पलाश मुच्छल क्रिकेट के मैदान में नीली जर्सी पहने स्मृति मंधाना के साथ ट्रॉफी हाथ में लिए पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. इस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा, क्या मैं सपना देख रहा हूं. इस फोटो पर फैंस ने फायर और हार्ट इमोजी शेयर की हैं. 

बता दें, मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 298 रन बनाए. शेफाली वर्मा ने 87 रन, दीप्ति शर्मा ने 58 रन और स्मृति मंधाना ने 45 रन बनाए. भारत की सलामी जोड़ी ने 100 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई. जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन भारत ने जल्दी-जल्दी विकेट लेकर मैच अपने पक्ष में कर लिया. दीप्ति शर्मा ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए 5 विकेट लिए. शेफाली वर्मा ने भी गेंद से कमाल दिखाते हुए 2 विकेट झटके. दक्षिण अफ्रीका की लौरा वोल्वार्ड्ट ने 101 रन बनाए, लेकिन उनकी टीम 246 रन पर ऑलआउट हो गई.
 

