IND vs AUS: हार के बाद भी इस बात से संतुष्ट है कप्तान शुभमन गिल, मैच के बाद दिया बड़ा बयान

Shubman Gill Statement After India Lost vs Australia by 7 Wickets: पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बारिश से बाधित मैच में भारत को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. इस मैच में सबकी नजरें रोहित शर्मा और विराट कोहली पर थीं. भविष्य की चर्चाओं के बीच दोनों दिग्गज सात महीने बाद भारतीय जर्सी में मैदान पर दिखे. लेकिन दोनों ने निराश किया. जहां रोहित 8 रन बना पाए, वहीं कोहली खाता भी नहीं खोल पाए. वहीं भारत की हार के बाद कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि भले ही उनकी टीम मैच हार गई, लेकिन वह इस बात से संतुष्ट है कि 131 के लक्ष्य को डिफेंड करते हुए मैच को आखिरी ओवरों तक लेकर जाने में सफल रहे.

बतौर कप्तान अपने डेब्यू वनडे में हारने के बाद शुभमन गिल ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा,"जब आप पावरप्ले में तीन विकेट खो देते हैं, तो आप हमेशा कैच-अप गेम खेलने की कोशिश करते हैं. इस खेल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हमारे लिए बहुत कुछ सकारात्मक भी रहा. हम 130 रन का बचाव कर रहे थे और हमने मैच को, आखिरी तक नहीं, लेकिन काफ़ी गहराई तक लेकर गए. हम उससे बहुत संतुष्ट थे. हम बहुत भाग्यशाली हैं. फैंस बड़ी संख्या में आये और उम्मीद है कि वे एडिलेड में भी हमारा समर्थन कर सकेंगे."