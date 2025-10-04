विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs AUS: एशिया कप जिताने वाले इन 5 खिलाड़ियों को वनडे सीरीज में नहीं मिलेगा मौका! वजह भी जान लें

IND vs AUS ODI Sqaud Annoucement: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए आज भारतीय टीम का ऐलान होने वाला है. आगामी सीरीज में शायद ही इन पांच धुरंधरों को मिले.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs AUS: एशिया कप जिताने वाले इन 5 खिलाड़ियों को वनडे सीरीज में नहीं मिलेगा मौका! वजह भी जान लें
Shubman Gill
  • भारतीय क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा अक्टूबर में होगा जिसमें तीन वनडे और तीन टी20 मैच शामिल हैं
  • जसप्रीत बुमराह को वनडे सीरीज से आराम मिल सकता है
  • तिलक वर्मा को वनडे टीम में शामिल होने की संभावना कम है क्योंकि दिग्गज खिलाड़ी वापसी कर रहे हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

IND vs AUS ODI Sqaud Annoucement: भारतीय टीम को जल्द ही ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है. जहां दोनों टीमों के बीच क्रमशः तीन-तीन मैचों की वनडे और टी20 सीरीज खेली जाएगी. दौरे का आगाज 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज के तहत होगा. क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार आज (चार अक्टूबर 2025) वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान भी हो जाएगा. हाल ही में समाप्त हुए एशिया कप में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले कई खिलाड़ियों को आगामी सीरीज में मौका मिलने की बात सामने आ रही है, जबकि कई खिलाड़ियों को नजरअंदाज भी किया जा सकता है. जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं- 

जसप्रीत बुमराह 

एशिया कप में भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को वनडे सीरीज से आराम दिया जा सकता है. क्योंकि वह एशिया कप के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में भी शिरकत कर रहे हैं. यही वजह है कि भारतीय टीम उनके बोझ को देखते हुए आगामी वनडे सीरीज से उन्हें आराम दे सकती है. 

तिलक वर्मा 

एशिया कप के फाइनल मुकाबले में बेहतरीन अर्धशतकीय पारी के साथ टीम इंडिया की नैया पार लगाने वाले युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा को शायद ही वनडे सीरीज में मौका मिले. क्योंकि इस फॉर्मेट में रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर जैसे दिग्गज वापसी करने के लिए तैयार हैं. ऐसे में शायद ही उन्हें वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में मौका मिले. 

शुभमन गिल 

आगामी सीरीज में शुभमन गिल को भी शायद ही मौका मिले. क्योंकि वनडे सीरीज के लिए यशस्वी जायसवाल के खेलने की ज्यादा संभावना नजर आ रही है. जायसवाल के टीम में शामिल होने से भारतीय टीम को लेफ्ट-राइट ओपनर का संयोजन भी मिलेगा. 

सूर्यकुमार यादव 

टी20 फॉर्मेट के कप्तान सूर्यकुमार यादव का बल्ला मौजूदा समय में उनसे रूठा हुआ है. इसके अलावा वनडे फॉर्मेट में वह अबतक कुछ खास जलवा भी नहीं बिखेर पाए हैं. यही वजह है कि आगामी वनडे सीरीज के लिए शायद ही चयनकर्ता उनके नाम पर विचार करें. 

हार्दिक पंड्या 

चयनकर्ता हार्दिक पंड्या को भी वनडे सीरीज से आराम दे सकते हैं. क्योंकि हाल ही में वह एशिया कप खेलकर आ रहे हैं. इसके अलावा वनडे सीरीज के बाद भारतीय टीम टी20 सीरीज भी खेलना है. ऐसे में टीम मैनेजमेंट चाहेगी कि वह टी20 सीरीज से पहले पूरी तरह से तरोताजा रहें. 

यह भी पढ़ें- WWC 2025 Points Table: इंग्लैंड की जीत से बदला पॉइंट्स टेबल का समीकरण, जानें अब भारत की क्या है स्थिति

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Shubman Singh Gill, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com