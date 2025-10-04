IND vs AUS: एशिया कप जिताने वाले इन 5 खिलाड़ियों को वनडे सीरीज में नहीं मिलेगा मौका! वजह भी जान लें

IND vs AUS ODI Sqaud Annoucement: भारतीय टीम को जल्द ही ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है. जहां दोनों टीमों के बीच क्रमशः तीन-तीन मैचों की वनडे और टी20 सीरीज खेली जाएगी. दौरे का आगाज 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज के तहत होगा. क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार आज (चार अक्टूबर 2025) वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान भी हो जाएगा. हाल ही में समाप्त हुए एशिया कप में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले कई खिलाड़ियों को आगामी सीरीज में मौका मिलने की बात सामने आ रही है, जबकि कई खिलाड़ियों को नजरअंदाज भी किया जा सकता है. जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

जसप्रीत बुमराह

एशिया कप में भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को वनडे सीरीज से आराम दिया जा सकता है. क्योंकि वह एशिया कप के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में भी शिरकत कर रहे हैं. यही वजह है कि भारतीय टीम उनके बोझ को देखते हुए आगामी वनडे सीरीज से उन्हें आराम दे सकती है.

तिलक वर्मा

एशिया कप के फाइनल मुकाबले में बेहतरीन अर्धशतकीय पारी के साथ टीम इंडिया की नैया पार लगाने वाले युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा को शायद ही वनडे सीरीज में मौका मिले. क्योंकि इस फॉर्मेट में रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर जैसे दिग्गज वापसी करने के लिए तैयार हैं. ऐसे में शायद ही उन्हें वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में मौका मिले.

शुभमन गिल

आगामी सीरीज में शुभमन गिल को भी शायद ही मौका मिले. क्योंकि वनडे सीरीज के लिए यशस्वी जायसवाल के खेलने की ज्यादा संभावना नजर आ रही है. जायसवाल के टीम में शामिल होने से भारतीय टीम को लेफ्ट-राइट ओपनर का संयोजन भी मिलेगा.

सूर्यकुमार यादव

टी20 फॉर्मेट के कप्तान सूर्यकुमार यादव का बल्ला मौजूदा समय में उनसे रूठा हुआ है. इसके अलावा वनडे फॉर्मेट में वह अबतक कुछ खास जलवा भी नहीं बिखेर पाए हैं. यही वजह है कि आगामी वनडे सीरीज के लिए शायद ही चयनकर्ता उनके नाम पर विचार करें.

हार्दिक पंड्या

चयनकर्ता हार्दिक पंड्या को भी वनडे सीरीज से आराम दे सकते हैं. क्योंकि हाल ही में वह एशिया कप खेलकर आ रहे हैं. इसके अलावा वनडे सीरीज के बाद भारतीय टीम टी20 सीरीज भी खेलना है. ऐसे में टीम मैनेजमेंट चाहेगी कि वह टी20 सीरीज से पहले पूरी तरह से तरोताजा रहें.

