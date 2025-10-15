विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे से पहले झटका, इस स्टार ने लिया मैच से नाम वापस

विकेटकीपर जोश इंगलिस और स्पिनर एडम ज़म्पा रविवार (19 अक्टूबर, 2025) को पर्थ में भारत के खिलाफ पहला वनडे मैच में नहीं खेल पाएंगे, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने यह जानकारी दी.

Read Time: 2 mins
Share
IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे से पहले झटका, इस स्टार ने लिया मैच से नाम वापस
IND vs AUS, 1st ODI
  • जोश इंगलिस पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण भारत के खिलाफ पहले वनडे मैच से बाहर हो गए हैं
  • एडम ज़म्पा पारिवारिक कारणों से वनडे सीरीज के पहले मैच में शामिल नहीं होंगे, उनकी जगह मैट कुहनेमैन आए हैं
  • एलेक्स कैरी को क्वींसलैंड के खिलाफ शेफील्ड शील्ड मैच के लिए टीम से बाहर रखा गया है, जो बाद में वापसी करेंगे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

IND vs AUS:  पहले वनडे मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को झटका लगा है. जोश इंगलिस रविवार को भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज के पहले मैच से बाहर हो गए हैं, जबकि एडम ज़म्पा भी पारिवारिक कारणों से मैच से बाहर रहेंगे.  इंगलिस अभी तक पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं, जिसके कारण वह इस महीने की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड टी20 दौरे से बाहर हो गए थे. मैट कुहनेमैन को स्पिनर ज़म्पा की जगह टीम में शामिल किया गया है, जो पारिवारिक कारणों से भारतीय पर्यटकों के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे. 

एशेज की तैयारी के तहत क्वींसलैंड के खिलाफ साउथ ऑस्ट्रेलिया के शेफील्ड शील्ड के दूसरे दौर के मैच में खेलने के लिए एलेक्स कैरी को टीम से बाहर कर दिया गया है, इसलिए न्यू साउथ वेल्स के विकेटकीपर जोश फिलिप को पर्थ में विकेटकीपिंग के लिए बुलाया गया है.  

ग्लेन मैक्सवेल की कलाई में फ्रैक्चर के बाद स्वदेश लौटने पर उनकी जगह न्यूजीलैंड में टी20 टीम में शामिल हुए फिलिप 2021 में ऑस्ट्रेलिया के वेस्टइंडीज दौरे के बाद अपना पहला वनडे मैच खेलने के लिए तैयार हैं.  क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि कैरी 23 अक्टूबर को एडिलेड में होने वाले दूसरे वनडे के लिए टीम में शामिल होंगे, जबकि इंगलिस को उम्मीद है कि वह शनिवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर होने वाले सीरीज के तीसरे मैच के लिए फिट हो जाएंगे

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Australia Vs India 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com