IND vs AUS: 'सुपरमैन' सिराज, बाउंड्री लाइन पर ऐसा बचाव कर लूटी महफिल

भारतीय पेसर मो. सिराज की छवि इंग्लैंड दौरे के बाद से ही तेज़ी से बदली है. ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड, भारत हो या विंडीज़, टीम इंडिया मैच जीत रही हो या भारत की हार से बचने के लिए जूझ रहा हो, मो. सिराज बंदूक की आखिरी गोली के सहारे भी लड़ते नज़र आते हैं. तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने इस मैच में बाउंड्री लाइन पर एक जबरदस्त प्रयास किया और टीम के लिए 5 रन बचाए, जब टीम एक-एक रन के लिए संघर्ष कर रही थी. हालांकि, अंत में मैच ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गया. बारिश से बाधित मैच में भारत को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा.
सिराज बन गए सुपरमैन
पर्थ वनडे में भारत की शुरुआत खराब रही. फील्डिंग करते वक्त भी ऑस्ट्रेलिया आसानी से जीत की ओर बढ़ता नज़र आया. 26 ओवरों में 131 के टारगेट का पीछा करते हुए 17 ओवरों में ऑस्ट्रेलियाई टीम 100 से ज़्यादा रन बना चुकी थी. 18वें ओवर में मैट रेनशॉ ने बड़ा शॉर्ट खेला. लग रहा था कि गेंद बाउंड्री के पार गिरेगी. लेकिन लॉन्ग ऑफ पर खड़े सिराज ने हवा में छलांग लगाई और एक हाथ से गेंद कलेक्ट कर उसे सीमा रेखा के अंदर वापस धकेल दिया. सिराज ने ना सिर्फ़ गेंद को सुपरमैन की तरह छक्का जाने से रोका बल्कि टीम के लिए 5 रन भी बचाए.
पहले वनडे में हारा भारत
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. डकवर्थ लुईस नियम के तहत ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 131 रन का लक्ष्य मिला था. कप्तान मिशेल मार्श के नाबाद 46 रनों की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने 21.1 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 131 रन बनाकर मैच अपने नाम किया.
लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही थी. टीम ने ट्रेविस हेड (8 रन) और मैट शॉर्ट (8 रन) का विकेट जल्दी खो दिया. लेकिन इसके बाद मार्श और विकेटकीपर बल्लेबाज जोश फिलीप ने तीसरे विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी कर जीत की बुनियाद रखी. फिलीप 29 गेंद पर 2 छक्के और 3 चौके की मदद से 37 रन बनाकर आउट हुए. रेनशॉ 24 गेंद पर 21 रन बनाकर नाबाद रहे. मार्श 52 गेंद पर 3 छक्के और 2 चौकों की मदद से 46 रन बनाकर नाबाद रहे.
इससे पहले टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 26 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 136 रन बनाए. बार-बार बारिश आने की वजह से मैच 50 ओवर की जगह 26 ओवर का कर दिया गया. लगभग सात महीने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों फ्लॉप रहे. रोहित शर्मा 14 गेंद पर 8 रन बनाकर आउट हुए. वहीं विराट कोहली 8 गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए.
केएल राहुल ने 31 गेंद पर 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 38 रन बनाए. वहीं अक्षर पटेल ने 38 गेंद पर 31 रन बनाए. इन दोनों की वजह से ही टीम इंडिया 136 तक पहुंच सकी. श्रेयस अय्यर 11 और वाशिंगटन सुंदर 10 रन बनाकर आउट हुए. नितीश कुमार रेड्डी ने 11 गेंद पर 2 छक्के की मदद से नाबाद 19 रन बनाए.
