रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में जड़ा वनडे करियर का 6वां शतक, एक साथ पीछे छूटे विराट कोहली-कुमार संगाकारा

रोहित शर्मा ने सिडनी में हो रहे सीरीज के तीसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का 50वां शतक जड़ा है. यह वनडे में उनका 33वां शतक है. रोहित शर्मा वर्ल्ड क्रिकेट के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पांच या उससे अधिक शतक जड़ा है. रोहित ने जैसे ही ऑस्ट्रेलिया में अपना शतक पूरा किया, वैसे ही उन्होंने एक बड़ी रिकॉर्ड लिस्ट में कुमार संगाकारा और विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है.

रोहित शर्मा के नाम अब वनडे में किसी विदेशी बल्लेबाज द्वारा ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड हो गया है. उन्होंने इस मामले में किंग कोहली और कुमार संगाकारा को पीछे छोड़ा है. विराट कोहली और कुमार संगाकार ने ऑस्ट्रेलिया में विजिटिंग बल्लेबाज के तौर पर 5 वनडे शतक लगाए हैं.

ऑस्ट्रेलिया में किसी मेहमान बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक वनडे शतक

6 रोहित शर्मा (33 पारियां)

5 विराट कोहली (32)

5 कुमार संगकारा (49)

रोहित का 50वां अंतरराष्ट्रीय शतक

रोहित शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 50वां शतक जड़ा है. वनडे में अब उनके नाम 33 शतर है, जबकि टेस्ट में 12 और टी20 अंतरराष्ट्रीय में पूर्व कप्तान ने 5 शतक जड़े हैं. वह तीनों प्रारूपों में पांच या अधिक शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं

रोहित शर्मा का सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 50वां शतक