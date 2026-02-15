इधर अभिषेक-ईशान, उधर सैम और साहिबजादा फहरान...आंकड़ों में देखें-किसमें है दम और कहां चीनी कम

Ind vs Pakistan T20 World Cup: भारत-पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 के महामुकाबले के लिए सब तैयार हैं. कोलंबो में बारिश के आसार भी कम हो गए हैं. मौसम विभाग ने बारिश को लेकर गुड न्यूज देकर दोनों टीमों के फैंस के उत्साह को और बढ़ा दिया है. ऐसे में अब आर प्रेमदासा स्टेडियम में सिर्फ रनों की बारिश देखने को मिलेगी.इस बीच भारत और पाकिस्तान के दोनों ओपनर बल्लेबाजों पर भी नजर डालना जरूरी हो जाता है. भारत की ओर से अभिषेक शर्मा और ईशान किशन का तूफान है तो वहीं पाकिस्तान के सैम अयूब और साहिबजादा फरहान भी कम नहीं हैं,तो आइए नजर डालते हैं दोनों के बैटिंग आंकड़ों पर

भारत के ओपनर्स हावी

भारतीय टीम की इस समय सबसे खास बात यह है कि उसके दोनों ओपनर्स अभिषेक शर्मा और ईशान किशन बहुत तूफानी शुरुआत देते हैं. दोनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर भारत पावरप्ले में ही विरोधी टीम पर हावी हो जाता है. ईशान और अभिषेक 141 और 194 की स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं और इतने अक्रामक हो जाते हैं कि टीम इंडिया कई बार 100 का आंकड़ा 6 या 7 ओवर में ही पा लेता है.अभिषेक और ईशान किशन पहली बॉल पर ही चौके-छक्के लगाने में माहिर हैं,ऐसे में पाकिस्तान के लिए दोनों को रोकना कठिन होगा. एक बार दोनों टिक गए तो टीम आसानी से 200 का आंकड़ा भी पार कर लेती है.हालांकि कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम की पिच कैसा खेल दिखाती है, वो देखना होगा.

ईशान किशन का टी20 में प्रदर्शन



मैच- 38

पारी-38

रन-1092

सर्वाधिक स्कोर- 103

स्ट्राइक रेट- 141

चौके- 108

छक्के- 59

50s- 8

100s- 1

अभिषेक शर्मा का टी20 में प्रदर्शन

मैच- 39

पारी-38

रन-1297

सर्वाधिक स्कोर- 135

स्ट्राइक रेट-194.46

चौके-123

छक्के-89

50s-8

100s-2

पाकिस्तान के ओपनर भी कम नहीं

पाकिस्तान के दोनों ओपनर सैम अयूब और साहिबजादा फरहान हालांकि ईशान और अभिषेक के आगे थोड़ा फीके नजर आते हैं. दोनों के खाते में अर्धशतक तो हैं पर शतक नहीं हैं. अभिषेक शर्मा और ईशान किशन दोनों शतकवीर हैं. अभिषेक के खाते में 135 का सर्वाधिक स्कोर है तो ईशान किशन 103 रनों की शानदार पारी खेल चुके हैं. इस विश्वकप में सैम अयूब और साहिबजादा फरहान ने अमेरिका और नीदरलैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है. साहिबजादा के खाते में 73 तो सैम अयूब के खाते में 47 रन सर्वाधिक स्कोर के रूप में दर्ज हैं. सैम और साहिबजादा के स्ट्राइक रेट 136 और 132 ही हैं.

साहिबजादा फरहान का टी20 में प्रदर्शन

मैच- 41

रन- 1042

सर्वाधिक स्कोर- 80

स्ट्राइक रेट- 132.24

चौके-82

छक्के-58

50s-9

100s- 0

सैम अयूब का टी20 में प्रदर्शन

मैच- 63

रन-1271

सर्वाधिक स्कोर- 98

स्ट्राइक रेट- 136.09

चौके- 133

छक्के- 58

50s- 6

100s- 0



बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 8 टी20 मुकाबले खेले गए हैं जिनमें पाकिस्तान एक तो भारत ने 7 मैच जीते हैं. पाकिस्तान को एकमात्र जीत साल 2021 टी20 विश्वकप में मिली थी,तब पड़ोसी मुल्क ने टीम इंडिया को 10 विकेट से हराया था.