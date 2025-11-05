IND-A vs SA-A: सेलेक्टर्स का बड़ा फैसला, रोहित शर्मा, विराट कोहली को नहीं मिलेगी टीम में जगह

India A vs South Africa A: पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को दक्षिण अफ्रीका ए टीम के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की सफेद गेंद सीरीज में शामिल होने की संभावना नहीं है. इंडिया ए और दक्षिण अफ्रीका ए के बीच तीन लिस्ट ए मैचों की सीरीज 13 नवंबर से शुरू होगी. सीरीज का दूसरा मैच 16 को खेला जाएगा, जबकि आखिरी मैच 19 नवंबर को. तीनों मैच राजकोट में होंगे और डे-नाइट होंगे. रोहित और विराट जो अब केवल 50 ओवर के फॉर्मेट में खेल रहे हैं, उन्हें इस सीरीज के स्क्वाड में जगह मिलने की संभावना नहीं है.

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई एक या दो दिन में इंडिया ए टीम का ऐलान कर सकता है. लेकिन यह पता चला है कि चयनकर्ताओं के पास तीन मैचों के लिए कुछ योजनाएं हैं, और वे इन मैचों के लिए दो दिग्गजों का चयन करने की संभावना नहीं रखते हैं. वर्तमान में भारत ए टीम बेंगलुरु में सीओई में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ दो मैचों की रेड बॉल सीरीज मेंखेल रही है. ऋषभ पंत की अगुवाई वाली भारत ए ने 2 नवंबर को समाप्त हुआ पहला चार दिवसीय मैच जीता है. दूसरा मैच गुरुवार (6 नवंबर) से शुरू होगा.

रिपोर्ट की मानें तो भारतीय चयनकर्ता जल्द ही बैठक करेंगे और टेम्बा बावुमा की टीम के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम की घोषणा करेंगे. उसी बैठक में भारत ए टीम का चयन भी हो सकता है. जहां तक ​​टेस्ट टीम की बात है तो हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई टीम में एन जगदीसन की जगह ऋषभ पंत को शामिल किए जाने की उम्मीद को छोड़कर कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है.

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच 14 से 18 नवंबर तक कोलकाता में और 22 से 26 नवंबर तक गुवाहाटी में खेले जाएंगा. टेस्ट सीरीज के बाद तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की सीरीज होगी. रोहित और विराट का वनडे सीरीज के लिए चुना जाना तय है.

बता दें, रोहित और विराट, जिन्होंने सभी फॉर्मेट में भारत का नेतृत्व किया है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में तीन वनडे मैचों की सीरीज में भारतीय जर्सी में दिखे थे. रोहित जहां पहले मैच में फ्लॉप हुए तो कोहली पहले और दूसरे वनडे में फ्लॉप हुए. हालांकि, तीसरे वनडे में इन दोनों ने अपनी फॉर्म दिखाई और रिकॉर्ड साझेदारी कर भारत को जीत दिलाई.

यह भी पढ़ें: LSG ने वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, इस टीम को दिला चुकें हैं आईपीएल खिताब

यह भी पढ़ें: हरमनप्रीत कौर से कभी अलग नहीं होगी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी! कप्तान ने किया ये खास काम