विराट कोहली के फैन ने मीम में दिखाई ऐसी चीज, क्रिकेटर कहलाए बेवफा, अनुष्का ने किया पोस्ट लाइक, लोग लेने लगे मजे

अनुष्का शर्मा ने हाल ही में एक वायरल मीम पर ऐसा रिएक्शन दिया कि इंटरनेट पर हंसी की बाढ़ आ गई. ये मीम उनके पति विराट कोहली से जुड़ा है.

विराट कोहली पर बने मीम को अनुष्का शर्मा ने किया लाइक
नई दिल्ली:

अनुष्का शर्मा ने हाल ही में एक वायरल मीम पर ऐसा रिएक्शन दिया कि इंटरनेट पर हंसी की बाढ़ आ गई. ये मीम उनके पति विराट कोहली से जुड़ा है. जिसमें एक फैन ने 'बेवफा' गाने पर अपना दिल टूटा हुआ ड्रामा दिखाया. इस मीम पर अनुष्का का सिर्फ एक लाइक ही इतना असरदार साबित हुआ कि फैन्स उन्हें इनसेनली फनी वुमेन कह कर बुला रहे हैं. इसका मतबल है कि फैन उन्हें जबरदस्त फनी महिला बता रहे हैं. चलिए जानते हैं किस मीम पर अनुष्का शर्मा ने किस तरह रिएक्ट किया है.

फैन का बेवफा ड्रामा हुआ वायरल

ये मीम इंस्टाग्राम यूजर @prithvi__zaveri ने बनाया था. वीडियो में उसने विराट कोहली के उस इंटरव्यू पर मजाकिया रिएक्शन दिया. जिसमें विराट ने कहा था कि उनके मुश्किल वक्त में सिर्फ अनुष्का शर्मा ने साथ दिया. बस, यही सुनते ही फैन का दिल टूट गया!. वीडियो में वो पहले रोता है. फिर ड्रामाई अंदाज में खिड़की से कूदने का नाटक करता है, और प्याज काटते हुए अपने आंसू छिपाने की कोशिश करता है. बैकग्राउंड में चलता है इमरान खान का मशहूर गाना बेवफा. इस पूरे ड्रामे की वजह से ये पोस्ट इतनी वायरल हुई कि बस मीम बन गई.

अनुष्का शर्मा का रिएक्शन बना शोस्टॉपर

सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था. तभी लोगों ने देखा कि अनुष्का शर्मा ने खुद इस मीम को लाइक कर दिया. बस फिर क्या था कमेंट सेक्शन में हंसी का तूफान आ गया. एक यूजर ने लिखा, अनुष्का शर्मा जी ने खुद लाइक किया है. जबकि दूसरे ने कहा, अब समझ आया विराट क्यों दीवाने हैं. इनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है.

विराट की बात, जिसने मीम को जन्म दिया

दरअसल, एक इंटरव्यू में विराट कोहली ने कहा था, अनुष्का हमेशा मेरे साथ रही हैं, हर मुश्किल और आसान वक्त में. वो जानती हैं कि जब मैं अच्छा नहीं खेलता या कुछ गलत फैसले लेता हूं. तब मेरे दिमाग में क्या चलता है. विराट के इस बयान पर फैन्स ने प्यार और ह्यूमर दोनों का तड़का लगा दिया.

Anushka Sharma, Virat Kohli, Virat Kohli News, Memes On Virat Kohli
