Women World Champions- PM Modi Meeting LIVE: भारतीय महिला क्रिकेट टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उनके आवास सात लोक कल्याण मार्ग पहुंच चुकी है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम ने रविवार को नवी मुंबई में महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार विश्व कप जीता. टीम इंडिया मंगलवार को दिल्ली पहुंची है और ताज पैलेस होटल में रूकी है. खिलाड़ियों के होटल पहुंचने पर खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई गई. जेमिमा रौड्रिग्स, राधा यादव और स्नेह राणा होटल के भीतर ढोल की थाप पर थिरकती दिखीं. इससे पहले मुख्य कोच अमोल मजूमदार के साथ टीम के सदस्यों का मुंबई हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया.
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर निजी और चार्टर्ड विमानों के लिये बनाये गए विशेष विमानन टर्मिनल (जीए) पर केवल पत्रकारों का एक समूह मौजूद था क्योंकि सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण आम जनता को प्रवेश की अनुमति नहीं थी. स्टार एयर की विशेष चार्टर्ड उड़ान (एस5 8328) से टीम मुंबई से दिल्ली पहुंची. बेंगलुरू स्थित इस एयरलाइन ने महिला विश्व कप के दौरान प्रतिभागी टीमों के लिये कई चार्टर्ड उड़ानें संचालित की थी.
विश्व कप में ऐतिहासिक खिताबी जीत के बाद यहां पहुंची भारतीय टीम की सुरक्षा के चाक चौबंद उपाय किये गए हैं. दिल्ली पहुंचने के बाद टीम होटल रवाना हो गई. प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद खिलाड़ी अपने अपने शहर चले जायेंगे. शेफाली वर्मा लौटेंगी, जिन्हें नगालैंड में अंतर जोन टी20 टूर्नामेंट में उत्तरी क्षेत्र की टीम की कमान संभालनी है. प्रधानमंत्री मोदी विश्व कप विजेता भारतीय टीम को सम्मानित करेंगे. यह समारोह उनके आधिकारिक निवास पर आयोजित किया जायेगा.
एनडीटीवी के रिपोर्टर ऐश्वर्या जैन ने यह जानकारी दी है कि भारतीय टीम प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास पर भारतीय टीम पहुंच चुकी है.
रविवार को महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर विश्व चैंपियन बनी भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वागत किया गया. एयरपोर्ट पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया.
टीम के लिए एक रंग की गाड़िया विशेष रूप से मंगाई गई थी, जो विशेष विमान के आगे चल रही थीं. सबसे आगे की गाड़ी पर तिरंगा लहरा रहा था. भारतीय टीम के हेड कोच अमोल मजूमदार ने केक काटा। उनके आस-पास टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना के साथ एयरपोर्ट के अधिकारी मौजूद थे. सभी खिलाड़ियों का बुके देकर स्वागत किया गया.
विश्व चैंपियन बनने के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं और इनाम राशि मिलने का दौर जारी है. खिताब जीतने के ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, अन्य केंद्रीय मंत्रियों, राज्य के मुख्यमंत्रियों, पूर्व क्रिकेटरों और समाज के हर क्षेत्र के लोगों ने बधाई दी. महिला विश्व कप का फाइनल 2 नवंबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया था.
नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स पर. रविवार को दक्षिण अफ्रीका को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनी टीम इंडिया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेगी. यह मुलाकात प्रधानमंत्री आवास पर होनी है और इसके लिए भारतीय टीम मंगलवार को दिल्ली पहुंची थी.