बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान भी मैदान छोड़कर भागा और T-20 वर्ल्ड कप से हुआ बाहर तो इस टीम को मिलेगी जगह ?

Pakistan in T20 World Cup: बांग्लादेश के टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद आईसीसी ने स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल किया है. स्कॉटलैंड को हाई रैंकिंग की वजह से बांग्लादेश की जगह वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला है.

Pakistan, Bangladesh in T20 World Cup
  • पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप में खेलने के निर्णय के लिए सरकार की सलाह लेने की बात कही है
  • स्कॉटलैंड को उच्च रैंकिंग के कारण टूर्नामेंट में शामिल किया गया है
  • पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेता है तो आईसीसी रैंकिंग के आधार पर युगांडा को आमंत्रित कर सकता है
T20 World Cup 2026: बांग्लादेश टीम को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने के बाद पाकिस्तान अब गीदड़ भभकी  दे रहा है. बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वेन्यु शिफ़्ट करने के मुद्दे पर भी बांग्लादेश का साथ दिया था. लेकिन आईसीसी की वोटिंग में बांग्लादेश की 14-2 से हार हुई थी. बांग्लादेश को उस वोटिंग में सिर्फ़ पाकिस्तान का ही साथ मिला था. ऐसे में जब आईसीसी ने अपना फाइनल फैसला सुनाया तो पाकिस्तान ने इसपर रिएक्ट किया. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी ने अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टूर्नामेंट में खेलने को लेकर बयान दे डाला.

मोहसिन नक़वी ने कहा, "हम टी20 विश्व कप में खेलेंगे या नहीं, यह निर्णय सरकार लेगी."  नकवी ने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा, "हमारे पीएम (शहबाज़ शरीफ) देश से बाहर गये हुए. जब हैं, जब वो आएंगे तब हम उनसे सलाह लेंगे. जो सरकार कहेगी वही हम मानेंगे. अगर वो नहीं कहते हैं तो वे (आईसीसी) किसी 22वीं टीम (अन्य टीम) को आमंत्रित कर सकते हैं." ऐसे में अब सवाल उठता है कि अगर पाकिस्तान अपनी पाकिस्तानी टीम की बर्बादी चाहता है और टी-20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलता है तो आईसीसी आगे क्या कर सकती है. आईसीसी फिर किस टीम को टी20 वर्ल्ड कप में शामिल करने के लिए तैयार कर सकती है. 

रैंकिंग के आधार पर स्कॉटलैंड को मिली एंट्री

दरअसल, इस बार टी-20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें खेल रही है. आईसीसी के फुल मेंबर टीम के अलावा  इस बार रिजनल क्वालीफायर में टॉप पर रहने वाली टीमों को भी हिस्सा बनाया गय़ा है. वहीं, बांग्लादेश के टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद आईसीसी ने स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल किया है. स्कॉटलैंड को हाई रैंकिंग की वजह से बांग्लादेश की जगह वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला. आईसीसी T20 रैंकिंग में 14वें नंबर पर मौजूद स्कॉटलैंड टूर्नामेंट में न खेलने वाली सबसे ज़्यादा रैंक वाली टीम थी.  ICC ने इस बात पर ध्यान दिया और स्कॉटिश टीम को वर्ल्ड कप खेलने के लिए इनवाइट किया. 

अब सवाल है कि यदि पाकिस्तान नहीं खेला तो आईसीसी कैसे दूसरी टीम को टूर्नामेंट में ला सकती है. वैसे तो पाकिस्तान को रिप्लेस करने लायक टीम अभी नहीं है लेकिन पाक बोर्ड ने गलत फैसला करते हुए अपनी टीम की बर्बादी  ही चाही और जानबूझकर टी-20 वर्ल्ड कप से अलग हुआ तो आईसीसी को मजबूरन किसी दूसरी टीम को टी20 वर्ल्ड कप के लिए आमंत्रित कर सकती है. 

 युगांडा है सबसे प्रबल दावेदार

बता दें कि वर्ल्ड कप में अगर किसी टीम को रिप्लेस करना होता है तो आईसीसी रैंकिंग  देखती है. स्कॉटलैंड के मामले में भी यही हुआ है. आईसीसी आखिरी फैसला रैंकिंग के आधार पर देखती है. युगांडा की टीम इस समय 21वें रैंक पर हैं, ऐसे में अगर पाकिस्तान नहीं खेला तो सही मायने में  युगांडा को रैंकिंग के आधार पर मिल सकता है. मौका. भले ही युगांडा रीजनल फाइनल के ज़रिए क्वालीफाई नहीं कर पाया, लेकिन रिप्लेसमेंट के मामलों में रैंकिंग को प्राथमिकता दी जाती है. 

गीदड़भभकी देते रहता है पाकिस्तान

लेकिन ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान इतना बड़ा फैसला कर सकता है. पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि  वह सिर्फ गीदड़भभकी देता है. ऐसे में यह उम्म्द नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तान टी-20 वर्ल्ड कप से अलग होगा. यह उनके वश की बात नहीं है.

आईसीसी के पास क्या है विकल्प

स्कॉटलैंड के शामिल होने के बाद, युगांडा 2026 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं करने वाली टीमों में अगली सबसे ऊंची रैंक वाली T20I टीम है. भले ही युगांडा रीजनल फाइनल के ज़रिए क्वालिफाई नहीं कर पाया, लेकिन रिप्लेसमेंट के मामलों में रैंकिंग को प्राथमिकता दी जाती है. 

Pakistan, Bangladesh, T20 World Cup 2026, Cricket
