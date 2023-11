South Africa vs Australia, 2nd Semi-Final : कोलकाता की पिच क्या असर दिखाएगी, मौसम कैसा रहेगा, दोनों टीमों का रिकॉर्ड कैसा रहा है, जानें सब कुछ

यह भी पढ़ें: Rohit Sharma: "हम जानते थे कि हमें...", सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के बाद कप्तान रोहित ने वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान

South Africa vs Australia(South Africa vs Australia, 2nd Semi-Final Head-to-head in ODIs)

वनडे में दोनों टीमों के बीच 109 मैच हुए हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया 50 मैच जीतने में सफल रहा है तो वहीं 55 मैच में साउथ अफ्रीकी टीम को जीत मिली है. एक मैच में कोई परिणाम नहीं आया है तो वहीं एक मैच टाई रहा है.

South Africa vs Australia Head to Head in ODI World Cup

वर्ल्ड कप में South Africa vs Australia के बीच कुल 7 मैच हुए हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचों में जीत मिली है तो वहीं साउथ अफ्रीका एक मैच जीतने में सफल रहा है. एक मैच दोनों टीमों के बीच टाई रहे हैं.

ऑस्ट्रेलिया संभावित XI (Australia Probable XI)

टेम्बा बावुमा (कप्तान), क्विंटन डी कॉक, रासी वैन डेर डुसेन, एडेन मार्कराम, हेनरिक क्लासेन, डेविड मिलर, मार्को जानसन, केशव महाराज, कैगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी, तबरेज़ शम्सी

साउथ अफ्रीका XI (South Africa Probable XI)

टेम्बा बावुमा (कप्तान), क्विंटन डी कॉक, रासी वैन डेर डुसेन, एडेन मार्कराम, हेनरिक क्लासेन, डेविड मिलर, मार्को जानसन, केशव महाराज, कैगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी, तबरेज़ शम्सी।

पिच रिपोर्ट South Africa vs Australia,Eden Gardens, Kolkata )

साउथ अफ्रीका और ऑस्टेलिया के बीच यह मैच ईडन गार्डन में खेला जाने वाला है. ईडन गार्डन की पिच तेज गेंदबाजों को शुरूआत में मदद करती है लेकिन यहां की पिच पर बल्लेबाजों का कमाल देखने को मिलता है. इस मैदान पर बाद में स्पिनर्स भी अपना जलवा दिखा सकते हैं. इस मैदान पर खेले गए पिछले मैच में इंग्लैंड को 93 रनों से जीत मिली थी.

Eden Gardens, Kolkata का ODI रिकॉर्ड

इस मैदान पर कुल 35 वनडे मैच हुए हैं जिसमें 21 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत मिली है तो वहीं, बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को 13 मैचों में जीत मिली है. एक मैच रद्द भी रहा है. इस मैदान पर औसत पहली पारी का स्कोर 240 रन रहा है.

South Africa vs Australia, मौसम Kolkata)

कोलकाता में आज 50 प्रतिशत बारिश की संभावनाएं जताई गई है. तापमान 23 से 26 डिग्री के बीच में रहने की उम्मीद है. यदि बारिश होती है और मैच नहीं हो पाता है तो रिजर्व डे के दिन मैच को खेला जाएगा.

South Africa vs Australia Prediction: लीग स्टेज में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 134 रन से हरा दिया था. दोनों टीमों का परफॉर्मेंस लीग स्टेज में शानदार रहा है. साउथ अफ्रीका की टीम पर चोकर्स का टैग लगा हुआ है. बड़े मैचों में टीम हार जाती है. यही कारण है कि साउथ अफ्रीका आज के मैच में इस बोझ के साथ मैदान पर उतरेगी. वहीं, ऑस्ट्रेलिया अब बिल्कुल बदली हुई टीम नजर आ रही है. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है.